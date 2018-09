Casos de Gripe A en Venado Tuerto

En las última horas se conocieron dos casos de Gripe "A" H1-N1 en nuestra ciudad. Uno de los afectados es un hombre mayor de edad que evoluciona favorablemente, el otro caso es una mujer que esta más grave.

La mujer de 42 años, oriunda de Venado Tuerto, se encuentra en estos momentos internada con tratamiento en el Hospital Cullen en la Ciudad de Santa Fe. Sí bien el cuadro de esta mujer es más grave, también estaría evolucionando favorablemente, pero de todos modos esta con cuidados intensivos. Esta femenina de nuestra ciudad fue trasladada a la ciudad capital porque el hospital Cullen es el único lugar público de la provincia que tiene la maquina de Ecmo.

Las autoridades locales afirman que esto no es un brote ni una epidemia y remarcaron que ambos pacientes tenían indicaciones para vacunarse (estaban en los grupos de riegos) y no recibieron la misma.



¿Qué es?

La Influenza o gripe es una enfermedad respiratoria que se presenta en forma aguda y es producida por el virus de la influenza.

El virus de la influenza estacional se presenta normalmente en otoño e invierno y los grupos de mayor riesgo son los adultos mayores de 65 años, pacientes con patología crónica de base e inmunosuprimidos.

Hay varios virus de la Influenza A y B. El nuevo virus de influenza es un virus recientemente detectado denominado virus de la Influenza A H1N1.

Ambas son enfermedades respiratorias agudas y tienen síntomas parecidos. La vacuna con cepa 2015 contiene 2 componentes con virus A incluyendo el H1N1 y un componente con virus B.

¿Cómo se transmite?

De una persona enferma a una sana, a través de pequeñas gotas que elimina el enfermo al toser, estornudar, hablar, o al compartir utensilios, alimentos, o beso de un enfermo.

¿Qué hacer ante la presencia de estos síntomas?

No se automedique y acuda de inmediato al médico. Comunique al médico que lo atiende si estuvo en contacto con alguna persona enferma de influenza.

Limite el contacto con otros, no concurra al trabajo /escuela /actividades en lugares cerrados.

Si no presenta estos síntomas pero estuvo en contacto con personas con síntomas de influenza, manténgase atento a la aparición de los mismos dentro de los primeros 10 días de su arribo al país.

