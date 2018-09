Gendarmería en Venado Tuerto

Con la presencia del jefe de la Región 8 de Gendarmería Nacional (GN), comandante general Gustavo Esteban Campagno, representantes de las fuerzas vivas de la ciudad respondieron hoy a una convocatoria efectuada por el intendente José Freyre para conocer los avances en la creación de la Unidad de Investigación y Procedimiento Judicial de GN en Venado Tuerto y en particular las opciones edilicias para su asentamiento.

El encuentro fue en la sala de reuniones de la Municipalidad y asistieron el juez federal Aurelio Cuello Murúa, concejales, representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), del Ministerio de Seguridad de la provincia, de legisladores nacionales y provinciales, y de entidades como Cricex, Sociedad Rural, Centro Comercial e Industrial, Centro Regional para el Desarrollo, Colegio de Abogados y dirigentes del vecinalismo, entre otras entidades intermedias, quienes plantearon sus inquietudes y elevaron propuestas.

Con el aliciente de haber logrado radicar en la ciudad el Juzgado Federal, la Intendencia junto a las organizaciones de la comunidad tomaron a su cargo la gestión de potenciar el rol de GN en Venado Tuerto, que tuvo como corolario la confirmación de la apertura de esta Unidad de Investigación.

Así, el comandante Campagno pudo escuchar las alternativas que se barajan para el emplazamiento de la fuerza, tras las gestiones encaradas para que la Provincia ceda el edificio de Vialidad provincial sobre ruta 33. Al respecto, mediante nota, la Provincia aclaró que el espacio “ya lo tiene ocupado”, como explicó el intendente en la reunión, y como contrapropuesta “ofreció dos escuelas rurales, una en Divisa de Mayo y otra cercana a un campo de Carmen. Si bien no se descarta nada, lo vemos en principio complicado por la distancia”.

En suma, la mejor alternativa sería insistir con el ofrecimiento del “propio lugar municipal que hoy está cedido a GN, que tal vez con mejoras y ampliaciones pueda adaptarse perfectamente a lo que GN y el Juzgado Federal necesitan”.

Freyre, además, reconoció el ofrecimiento del predio de Sociedad Rural, que ya supo albergar a los gendarmes, una propuesta elevada por la CD de la entidad que preside Esteban Boyle.

Otra alternativa que surgió es el edificio que ocupaba el personal del peaje sobre ruta 33, y si bien “lo tenemos en cuenta, parece chico para albergar la cantidad de gendarmes de la que estamos hablando”.

“Para nosotros es importante poder concretarlo, hace pocos meses que comenzó la labor del Juzgado Federal en Venado y ya vemos resultados concretos en materia de seguridad comunitaria y en golpes al narcotráfico, con apoyo de las fuerzas de seguridad nacionales como GN y Policía Federal. Esta Unidad de Investigación será un crecimiento institucional para la ciudad y la región”, subrayó el mandatario venadense, ponderando la labor de Cuello Murúa, Fiscalía federal y personal del Juzgado.

Más adelante, aseguró que “el comandante Campagno nos explicó que dividir la presencia de GN en dos o tres lugares obligaría a tener guardias en esos espacios, con agentes que estén afectados a esa actividad y no en tareas donde necesitamos que se concentren. Por eso la idea es unificar para poder coordinar. Y en mi opinión, la distancia es importante, por eso necesitamos un lugar equidistante y a la vez cercano al Juzgado, evitando un ida y vuelta complejo. Creemos que Venado y zona es el lugar más adecuado, si bien destacamos la predisposición por ofrecer distintos lugares”.

Parte de la comunidad

A su turno, el comandante Campagno agradeció el recibimiento y destacó que “ya nos sentimos parte de esta comunidad, donde estamos desde 2008 o 2009, y nos pareció importante compartir hoy este encuentro y ver las posibilidades de que nuestro personal pueda desarrollar aquí sus tareas investigativas contra el delito, con comodidades mínimas para desarrollar esas tareas”.

“Valoramos la gestión que viene realizando el intendente y las entidades intermedias, buscando el mejor lugar para que esto se concrete en un futuro muy cercano”, acotó.

El jefe de la Región 8 de GN no precisó la cantidad de efectivos que tendrá la Unidad, aunque aclaró que será “un número importante”, una decisión que dependerá del Ministerio de Seguridad de la Nación y de la superioridad institucional de la fuerza.

“Con la decisión política del Ministerio de Seguridad más la resolución del director nacional, al tener que estar cerca del Juzgado Federal, esta Unidad se establecerá en Venado Tuerto”, remarcó Campagno disipando dudas.

De este modo, GN contará en la ciudad con tres secciones: Seguridad Vial (ya instalada), Seguridad Ciudadana (con casi dos años en la zona) y la nueva Unidad de Investigación y Procedimiento Judicial (creada formalmente en los papeles y que comenzaría a operar en los primeros días de 2019).

“Lo edilicio, técnico y el recurso humano van de la mano, pero necesitamos algunas particularidades para funcionar como fuerza de seguridad federal. Los móviles ya fueron asignados por la superioridad, los tenemos aparcados en una unidad nuestra en Rosario y cuando comencemos aquí serán trasladados a Venado Tuerto. Ahora resta definir el espacio, pero sabemos que llegaremos en término, con la voluntad del intendente y el apoyo de la comunidad”, amplió Campagno.

Mejor funcionamiento

Presente en el encuentro, el juez federal Cuello Murúa recordó que “hubo una decisión de crear el Juzgado Federal en Venado Tuerto, aunque el ámbito jurisdiccional es amplio. Lo importante es crecer en aquellos elementos para que el Juzgado pueda brindar la mejor calidad de resoluciones judiciales, científicas, con investigaciones eficientes. Y que permitan además una confianza de la comunidad en cuanto al trabajo que realiza el Juzgado”.

“Esta Unidad tendrá mucha importancia, para que puedan realizarse las investigaciones todo conforme a un marco legal y constitucional, que se traduzca en un mejor funcionamiento, y así satisfacer necesidades de la población a la que se dirige el servicio de Justicia. Lo importante, más allá de la ubicación física, es que esta Unidad está creada formalmente y que se instalará próximamente, con el comandante general trasladándose hoy a Venado”, valoró el magistrado.

Como cierre de su presencia en la ciudad, Campagno visitó el predio ruralista, ofrecido como lugar de asentamiento, en compañía del presidente anfitrión Esteban Boyle, funcionarios municipales y jefes zonales de GN; mientras el juez Cuello Murúa hacía lo propio con el Centro de Monitoreo municipal junto al intendente Freyre, con explicaciones a cargo del director de Prevención Comunitaria, Homero Domínguez de Soto.

