Hugo Moyano: "Tiene que haber habido corrupción durante el kirchnerismo"

En plena guerra con el gobierno nacional, al que responsabiliza por el frente judicial que lo complica, Hugo Moyano reconoció que durante la administración kirchnerista "tiene que haber habido corrupción".



"En todos los gobiernos hay corrupción", justificó el camionero. Moyano formuló esta declaración en una entrevista con TN, tras indicar que en 2019 apoyará "al candidato que tenga la mayoría en el peronismo".

"Lo voy a apoyar sea quien sea —continuó—. Si nos ponemos de acuerdo para elegir a un candidato que pueda terminar con este desastre que hace el Gobierno, vamos a apoyarlo". Luego fue más explícito: "Si es Cristina, la voy a apoyar".



En un contexto social difícil, y al cierre de una jornada en la que la ciudad de Buenos Aires estuvo sitiada por varias protestas, Moyano reflexionó: "Como mucha gente del Gobierno nunca vivió momentos difíciles en su vida no se dan cuenta, los que hemos pasado necesidades sabemos cómo es".





"Que falte un plato de comida es muy doloroso, al parecer el Gobierno no se da cuenta, no quiere darse cuenta o no tiene interés. Esto hace que la gente se enerve más. Estas movilizaciones no van a terminar, van a crecer más porque la gente está mal en serio", completó.



También reiteró Moyano que el presidente Mauricio Macri "se quiere rajar por la impotencia que tiene de no poder dar respuesta a nada". "Todo lo que hace le causa más perjuicio a la sociedad, fundamentalmente a los que menos tienen", añadió.



Para el dirigente, Macri "es un niño bien que no está acostumbrado a que nadie le diga nada". "No acierta nada, todo lo que hace es en contra de la gente y por eso pasa lo que pasa todos los días, la gente sale a protestar porque no aguante más la situación", insistió.



Por último, negó estar impulsando maniobras de desestabilización. "¿Quién luchó por la democracia en el país? Los laburantes. No he visto a ninguno de los que está en el Gobierno haber luchado por la democracia, mucho menos el presidente. ¿Quién viene a acusar de desestabilizadores? Lo que no han hecho es luchar por la democracia, es un disparate", dijo.