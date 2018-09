Las razones de la suba del dólar sobre el cierre del mercado cambiario

A las 14.44, a 16 minutos del cierre del mercado cambiario, llegó a la pantalla de los operadores una información que textualmente decía que había arribado una misión del FMI para "conclusión rápida" ante "renovada volatilidad financiera y un entorno económico desafiante".

Para los hombres del mercado, había algo extraño y enseguida comenzaron a preocuparse por la licitación de Letes. Por las dudas, salieron a cubrirse y en pocos minutos el dólar que estaba 9 centavos abajo, subió 40 centavos.

Razón no les faltó porque el Tesoro no pudo cubrir del todo los vencimientos en manos de privados de USD 895 millones porque le ofrecieron USD 765 millones de los que aceptó USD 763 millones a 7% anual por Letras a poco más de seis meses de plazo. Igual aseguran estar satisfechos con la licitación.

Además, el mercado se estaba moviendo contra la tendencia de los mercados del mundo donde el dólar bajaba, tras la advertencia de la Reserva Federal al Gobierno norteamericano de que la economía se estaba expandiendo a un ritmo moderado y con crecientes costos en el mercado laboral por el fortalecimiento del dólar en el mundo y por los gravámenes a las importaciones en la guerra comercial con China y Europa. El informe, toma más trascendencia porque se publicó en el "libro Beige", que se redacta con el informe de los doce presidentes de los bancos regionales de la Reserva Federal.





Por supuesto, no pasó mucho tiempo para que fuentes informales hicieran trascender que hay negociaciones con China para reducir el enfrentamiento.

Esto calmó al mundo. Las seis principales monedas del planeta subieron 0,50% frente al dólar. El real recuperó en Brasil 0,4% y en Chile la divisa norteamericana perdió 1% de su valor. El dólar no subió siquiera en Turquía, donde la lira quedó casi sin cambios.

En la Argentina, en bancos y casas de cambio aumentó 36 centavos a $39,08. El "blue", a su vez, siguió la tendencia opuesta porque el mercado no tomó cuenta de la plaza paralela. De esta manera, bajó 1,30% a $38. Tal vez este hubiera sido el destino del dólar oficial, si no hubieran aparecido las dudas de último momento.

La suba sorprendió al Banco Central que no hizo tiempo a intervenir. Sólo pudo colocar USD 5 millones. Por eso en la plaza mayorista, el monto de negocios fue de USD 411 millones. A ese monto contribuyeron los negocios del último cuarto de hora porque, en los últimos tiempos, cuando no interviene firmemente la mesa de dinero del Central, es difícil superar el techo de USD 400 millones.

La divisa abrió a $38,05 y a las 11.00 se negoció a $37,77, un precio 20 centavos inferior al del cierre del martes. Parecía que el dólar iba a terminar en baja, pero sobre el cierre aparecieron los compradores de cobertura y elevaron el valor a $38,20 y lo dejaron con tendencia compradora para el jueves. La suba fue de 23 centavos sobre el precio de la rueda previa.

Las reservas, a todo esto, perdieron USD 383 millones a 50.613 millones, a pesar de que en el exterior por la suba del euro, la libra esterlina y el oro, se ganaron USD 78 millones. Los pagos al exterior fueron

de 4 millones a Brasil y organismos internacionales, a los que hay que sumarles los USD 5 millones de la intervención del Central en el mercado mayorista.

Los negocios en títulos de la deuda, crecieron 60% a $ 22.168 millones. El Bonar 2024, el bono de referencia, subió 1,76% y el Bonar 2019, 0,92%. Como la tasa de estados Unidos bajó 0,02 puntos a 2,96% anual, el riesgo país cayó nada menos que 5,67% a 699 puntos básicos y es una buena noticia que haya perforado el piso de 700 puntos.

La Bolsa, tuvo el rebote del "gato muerto", como se llama en la jerga al aumento que sobreviene a la caída. Los compradores de ocasión buscaron los títulos más atrasados. El monto de negocios fue relativamente bajo: $ 824 millones y el índice Merval de las acciones líderes subió 1,99%.

La reacción de Petrobras (+4,24%), después del derrumbe del día anterior, fue clave.



En Wall Street, los ADR's argentinos, certificado de tenencia de acciones que cotizan en dólares, también se recuperaron, aunque hubo algunas caídas. La suba más importante fue la de Banco Francés (+3,9%) y la que más bajó fue Despegar (-2,6%).

El jueves se presenta tenso. Para algunos, la misión del FMI es vista con sospechas, aunque habría estado programada de antemano. ¿Fue una falla de comunicación del Gobierno no haberla anticipado? Lo que dejó dudas fue el resultado de la licitación de Letes.

Habrá que ver cuál de los dos argumentos puede más, porque la sensación que flota en el aire es que el FMI va a liberar las manos del Banco Central para estabilizar el mercado local y protegerse de los vaivenes de Brasil que amenazan con crecer a medida que se acerque la fecha de las elecciones. Este dato es clave, porque Luis Caputo, el titular del Central, es reconocido como un "trader" experimentado que no puede utilizar a pleno la mesa de dinero de la entidad para jugar en el mercado y bajar la volatilidad.