Cuáles son los nombres y las escuchas telefónicas que estaban en las carpetas secuestradas en la casa de Cristina Kirchner

Dos carpetas negras fueron secuestradas en la casa de El Calafate de la ex presidenta Cristina Kirchner durante el allanamiento que hizo a fines de agosto la Policía Federal por orden del juez federal Claudio Bonadio en la causa de los cuadernos de la corrupción de funcionarios del gobierno anterior y empresarios de la obra pública. En esos papeles aparecen los nombres del senador Carlos Reutemann, del ex jefe de la SIDE Miguel Angel Toma y de compradores de dólares.

¿Por qué aparecen esos nombres, informes y transcripciones de escuchas en la casa de la ex mandataria? Para tener esa respuesta el juez Bonadio dispuso que se abra una causa –que tendrá otro juez– para investigar si las carpetas junto con una carta original de José de San Martín a Bernardo O' Higgins, un prontuario original del ex presidente Hipólito Yrigoyen y un bastón de mando presidencial de madera, también hallados en el procesamiento, pueden constituir los delitos de abuso de autoridad y de malversación de los caudales públicos, informaron a Infobae fuentes judiciales.

Reutemann, compañero de Cristina Kirchner en el Senado de la Nación, aparece en un informe vinculado a un banco. "Un informe en relación al "Banco Bica" con sus integrantes y su vínculo con el Senador Nacional Carlos Alberto Reutemann y Miguel Ángel Pesce -vicepresidente del Banco Central entre el 2004 y el 2015", sostiene la denuncia de Bonadio.

Pesce es uno de los acusados en la causa del dólar futuro que será juzgado junto a Cristina Kirchner.



Toma aparece en las dos carpetas. En la primera en "un informe personal y patrimonial completo de Eugenio Casielles", quien tiene una sociedad con Toma. En la segunda carpeta aparece un folio con 19 paginas transcripciones de comunicaciones del ex funcionario del gobierno de Eduardo Duhalde.

Son comunicaciones de marzo, abril, mayo y junio de 2012. Cada transcripción tiene "un análisis de su contenido". "Luego de cada transcripción hay observaciones tanto de Toma como de la persona con la que se comunica", explica la denuncia.

Otros ex funcionarios de inteligencia aparece en las carpetas: Horacio "Jaime" Stiuso y un hombre de su confianza, Pedro "Lauchón" Viale. "House to House, vinculaciones empresas Stiuso", el nombre de un folio con 27 hojas. Stiuso fue el hombre fuerte de la SIDE durante el kirchnerismo hasta que se peleó y fue expulsado del organismo a fines de 2014. Viale murió en 2013 un procedimiento policial en su casa de Moreno y en las carpetas aparece ese hecho en un folio de 15 paginas con la caratula "Información de causa".



"AFIP informe tenencia 5 de septiembre de 2014", es el nombre que un folio transparente con 11 páginas y tres pendrive. Allí hay archivos de excel con los nombres titulados "Tenencia Compradores compulsivos ultimos cuatro meses al 12-11-2014.xlsx", "Tenencia Compradores Crónicos al 12-11-2014.xlsx" y "Tenencia Universo Total al 12-11-2014.xlsx". Se trata de informes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sobre las personas que compraron dólares de enero a noviembre de 2014. Los nombres no figuran en la denuncia de Bonadio.

En otro archivo hay un informe de compradores de dólares entre enero y agosto del 2014 divididos en siete ítems: el total de compradores ordenados alfabéticamente; los compradores ordenados por gremio; los compradores ordenados por monto; los compradores ordenados por rangos de compra; los compradores ordenados por distrito; los compradores frecuentes; los compradores de los meses de julio y agosto de 2014.

En las carpetas también hay información de empresas como Repsol, YPF Barrick Gold, General Motors y el banco HSBC con transcripciones de comunicaciones de 2012. También hay una transcripción de una videconferencia de directivos del Citigroup y la compañía Clorox de mayo de 2012 en la que hablaban sobre "los riesgos que representa Argentina".

Se hallaron cuatro hojas que tienen como título "Empresa del Grupo Clarín" y hay "un análisis de inversiones vinculadas con personas vinculadas al grupo".

Además, figura entre lo encontrado en las carpetas un folio transparente con ocho hojas que en su primera dice "Audio N° 1 Asunto: Licitación de combustible por parte de Enarsa" en donde está transcripta una comunicación telefónica del 7 de marzo de 2012 y el análisis de su contenido. "En la comunicación hablan de la posibilidad de ingresar barcos con combustible para abastecer al país y que tienen que comprarle como favor para un funcionario parte a una empresa determinada que no puede participar directamente en la contratación", explicó Bonadio en su presentación.

Sobre personas aparecen los nombres de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado -ex esposa del fallecido fiscal Alberto Nisman– y quien fuera su pareja Guillermo Alberto Elazar. De Arroyo hay información "en relación con sus domicilios, situación patrimonial, montos percibidos anualmente desde 2009 a 2014 y un detalle de migraciones de sus entradas y salidas del país". Respecto a Elazar aparece "su situación ante la AFIP, es un informe patrimonial completo", detalló el juez.

Todo lo hallado quedará bajo una nueva investigación para determinar si eventualmente pudo existir algún delito.