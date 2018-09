Alivio en el Gobierno por la renovación de Letes y la baja del riesgo país

La licitación de Letes finalmente estuvo en línea con lo que esperaba el equipo económico. Según pudo saber Infobae, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se ocupó de llamar desde su casa al secretario de Finanzas, Santiago Bausili, para seguir minuto a minuto el resultado de la operación. Y el 70% que se terminó renovando, aún cuando se pagó una elevada tasa del 7% anual, cumplió las expectativas oficiales.

El objetivo a esta altura es dar la mayor certeza posible a los inversores sobre el cierre del programa financiero del 2018. Y según destacan en Finanzas, el objetivo ya está muy cerca. Uno de los datos destacados de la licitación de Letes de ayer fue la cantidad de órdenes que se recibieron: 18.000, una cifra récord que muestra interés de los inversores minoristas para aprovechar las tasas elevadas de la licitación y la posibilidad de comprar a un tipo de cambio mucho más bajo que el minorista. Ayer se suscribió a $ 37,91, cuando en las pizarras la divisa terminó cotizando arriba de $ 39. De los USD 1.100 millones que vencían (incluyendo al sector público) se terminaron colocando USD 763 millones.

Además, también se emitieron nuevas Letes en pesos a 193 días y se consiguió una raenovación del 85%.

Nicolás Dujovne siguió desde su casa el corte de la licitación de Letes de ayer. Hubo satisfacción además en el equipo económico por la baja del riesgo país a 700 puntos



¿Cómo sigue el programa financiero en lo que resta del año? Para cerrar los números hacen falta las siguientes condiciones:

. Renovar el 60% de las Letes que vencen hasta fin de 2018.

. Refinanciar el préstamo otorgado por bancos internacionales por USD 3.700 millones que vence antes de fin de año (en la jerga financiera conocido como repo).

. También es necesario que el FMI desembolse USD 6.000 millones antes de fin de año. Sin embargo, podría demorarse unas semanas el envío de los próximos 3.000 millones debido a que entraría dentro del cronograma establecido en el nuevo acuerdo.

. Por último, hay una serie de vencimientos de otros organismos que también precisarían refinanciarse.

Con este panorama, que es cumplible, se evitaría salir a buscar financiamiento fresco en los mercados en lo que resta del año. Por supuesto que para 2019 será clave que el FMI adelante como está previsto los USD 29.000 millones que pidió el Gobierno para prescindir del financiamiento de los mercados durante el año electoral.

Refinanciando el 60% de las Letes que vencen hasta fin de año y con los USD 6.000 millones comprometidos por el FMI hasta fin de año estaría cumplido el programa financiero del 2018

En lo que respecta a la licitación de Letes de ayer, de los USD 1.100 millones que vencían, hubo renovación del 70% tanto del sector público como de los inversores privados. La provincia de Buenos Aires aprovechó para cancelar una parte de las Letes que tenía en su poder para hacerse de pesos, en momentos en que se precisan fondos en medio del ajuste generalizado.

La próxima licitación de Letes en dos semanas viene más complicada, ya que más de la mitad de la tenencia está en manos de inversores extranjeros, que están optando por no renovar al vencimiento. Por lo tanto, se calcula que la refinanciación podría ubicarse incluso abajo del 50%. Los inversores locales no llegan a compensar la salida de extranjeros.



El secretario de Finanzas, Santiago Bausili, optó por una salida salomónica en esta oportunidad: respetó la tasa de mercado del 7% anual en dólares (récord para este tipo de cotizaciones) y consiguió una buena tasa de renovación. Pero al mismo tiempo también canceló una parte de los vencimientos, lo que se reflejará en una caída de reservas del orden de USD 300 millones.

La semana que viene se volverán a colocar Letes en pesos, posiblemente con vencimiento en enero de 2019. Esos títulos servirán para absorber una parte de las Lebac que no renovará el Banco Central la semana que viene. Se estima que el titular del BCRA, Luis Caputo, continuará con el plan para eliminar las que quedan en poder del público hasta noviembre, por lo que la semana próxima serían unos $ 100.000 millones adicionales los que se volcarán al mercado.