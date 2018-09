Cambiemos apuntó contra La Cámpora con una grave acusación

Mientras que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apunta a "grupos kirchneristas" como los responsables de los diferentes saqueos que se registraron en distintos puntos del país, en las redes sociales el enfrentamiento tuvo un nuevo round. Desde cuentas adeptas a Cambiemos apuntaron contra La Cámpora y afirmaron que "venden mercadería" que la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal destina a los más necesitados.





"No hubo intento de saqueo, fue un intento de estafa del supermercado"

El clima de confusión y acusaciones cruzadas entre el oficialismo y la oposición, personificada en el kirchnerismo, no solo se utilizó durante las campañas electorales, sino también en algunos momentos que, al parecer, pueden ser "apremiantes". Es por eso que no solo los representantes del Ejecutivo salieron a apuntar contra el movimiento que encabeza Cristina Kirchner, sino que desde las redes sociales se replicaron estas denuncias.



Según una cuenta adepta a Cambiemos, que tiene réplicas en otros 3 perfiles de nombres similares, aseguraron: "VERGÜENZA AJENA!!! La Sra. Gobernadora @mariuvidal entrega mercadería a los Municipios de la provincia de Bs.As para qué distribuyan en Escuelas, comedores y merenderos, a los más necesitados. LA CÁMPORA de Merlo los VENDE en Junín".

Más allá de estas afirmaciones, que son acusaciones en las redes sociales, y una imagen que acompaña el posteo, la "batalla" tuitera de denuncias tuvo un nuevo round. ¿Cuál será la respuesta? Ampliaremos.