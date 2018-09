El día que Hebe de Bonafini le reclamó $70 millones a José López

Para ser aceptado como arrepentido en la causa de los cuadernos de la corrupción, Ernesto Clarens tuvo que contar puntillosamente cómo funcionaba la estructura de recaudación de coimas entre las empresas viales.

Entre sus dichos, que fueron reconstruidos por Infobae a raíz de fuentes allegadas a la investigación, no sólo contó cómo era el circuito para acumular los bolsos con dinero que tenían como destino final El Calafate. También relató algunos episodios llamativos.

Uno de esos hechos tiene como protagonista a la líder de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. Según contó Clarens ante el fiscal Stornelli en el acuerdo que luego homologó el juez Claudio Bonadio, el ex superpoderoso secretario de Obras Públicas José López había sido blanco de los reclamos de la dirigente social, quien exigía $70 millones para pagar una deuda vinculada al plan Sueños Compartidos.

Por el manejo irregular de los fondos de ese programa, fueron procesados los hermanos Schocklender -que integraron la Fundación de las Madres- y la propia Bonafini.





Según el testimonio de Clarens, Hebe le exigía a López el dinero para un estudio de abogados de Mendoza. Los fondos finalmente fueron aportados por "las empresas de siempre", que no conocían cuál era el destino final.

En otro tramo de su confesión, el financista también contó que "la Araña" -apodo con el que identificaban a Cristina Kirchner- había dado órdenes de armar un esquema para desviar fondos a través de Gotti para el plan de viviendas sociales que conducía Hebe.