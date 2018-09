Los gobernadores apoyan el Presupuesto pero advierten: "El equilibrio fiscal no es suficiente"

Tras la reunión cumbre entre el presidente Macri y la mayoría de los gobernadores provinciales, en la que se avanzó hacia un acuerdo para el Presupuesto del año próximo, el ministro del Interior Rogelio Frigerio, el de Economía Nicolás Dujovne y un grupo de mandatarios dieron una conferencia de prensa en La Rosada.



A continuación las declaraciones más importantes:



Rogelio Frigerio, ministro del Interior:



-"Conseguimos un acuerdo para tener un presupuesto equilibrado el año que viene".



-"Venimos trabajando con representantes del parlamento con la idea de que ese trabajo previo agilice la discusión y la sanción de este presupuesto con equilibrio fiscal. Una vez ingresado el 15 de septiembre vamos a intensificar ese trabajo mucho más".



-"La necesidad de acelerar el camino hacia el equilibrio nos obligó a pensar también por el lado de los ingresos, no sólo los gastos. Estuvimos trabajando para ver esos ingreso que impacten lo menos posible en el entramado productivo".



-"Hubo charlas y preocupaciones para retomar la agenda de crecimiento lo antes posible. La intención es dar las señales para eliminar las incertidumbres en el mercado y tener una agenda de desarrollo".



Nicolás Dujovne, ministro de Economía:



-"Esto es un broche de oro a tres meses de trabajo. Quiero resaltar el diálogo que tuvimos en estos tres meses".



-"Los supuestos macroeconómicos van a ser conservadores en términos de crecimiento el año próximo. Va a haber un arrastre fuerte para 2019, la tasa de crecimiento, si existiera, sería muy baja".



-"Vamos atrabajar una adenda al pacto fiscal del año pasado, en la cual se plantearía algunas modificaciones al Consenso. Eso implicaría alguna modificación a la rebaja de Impuesto a los Sellos. En cuanto a Bienes Personales, el Congreso será el que tiene la potestad algún cambio".



Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta



-"El equilibrio fiscal es necesario pero no suficiente. En ese marco dejando claro que el debate se da en las dos Cámaras. Los gobernadores planteamos un consenso político para lograr un presupuesto equilibrado".



-Hay algo de ingresos que se trabaja, la disminución de los ingresos de las provincias no tienen compensación, vamos a tener que reasignar partidas. La idea que no haya una reducción en números que tienen impacto social directo".



-"El déficit fiscal nos acompañan hace 61 años. Sigo sosteniendo que no hubiera ido a acordar con el Fondo Monetario. La idea por la cual entiendo hay que ir al equilibrio fiscal no es para agradar al mercado, sino para no necesitarlo".



Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes



-"Fue muy productiva esta reunión para trabajar por una Argentina madura".



Omar Gutiérrez, gobernador de Neuquén



-"Necesitamos cimentar las bases para que desarrollar las economías regionales. Tenemos tiempo para trabajar técnicamente para que el Presupuesto esté ampliamente consensuado para que su trámite se vea agilizado en el Congreso".

Fuente: 11 de septiembre de 2018 (tn)