"Vivimos un momento difícil con mucha grieta", aseguró Margarita Barrientos al referirse a la realidad nacional, y agregó: "No tiene sentido el enfrentamiento". Asimismo, la fundadora del comedor "Los Piletones" criticó las protestas sociales cuando resaltó: "Esta gente no genera aportes para generar trabajo" y sentenció: "Cuando hay más pobres, es mejor para la política".



Desde hace algunos días, Barrientos reapareció en la escena pública brindando una serie de entrevistas. En esta oportunidad, estuvo presente en el programa Intratables, donde no solo criticó las protestas sociales, sino que además apuntó contra los políticos y habló sobre la grieta que divide a la sociedad argentina.



"Los cortes me causan indignación", aseveró la referente social al criticar las protestas que se sucedieron durante las últimas semanas y resaltó: "Esta gente no le hace bien a la gente que trabaja, no genera aportes para generar trabajo". De todas maneras, admitió que "vivimos un momento difícil con mucha grieta".

En ese sentido, relató: "Mi hijo me decía que no pueden andar los días de cortes porque los insultan, le tiran cosas", y señaló: "No tiene sentido el enfrentamiento". Al tiempo que explicó que, en referencia a esos momentos, le pide "que los invite a ver lo que hacemos. Nosotros tenemos talleres de costura, peluquería". "La gente merece educación y un trabajo digno", agregó.



"No es la primera crisis, no me gustaría que sigan aumentando las cosas. Cuando baja el dólar no bajan los precios", afirmó Barrientos al hablar sobre la realidad nacional y, ante la consulta sobre los niveles de pobreza, argumentó: "Ahora se blanqueó la pobreza, antes se tapaba" y señaló: "Nunca se trabajó por la pobreza".

Es que para la fundadora del comedor "Los Piletones", "cuando hay más pobres, es mejor para la política" porque "el puntero recauda al pobre, que son migajas", pero "los pobres no son un número, necesitan que en los hospitales se los atienda bien". Vale destacar que durante la última semana, Barrientos salió a respaldar el Gobierno y aseguró: "Algunos me discriminan por mi apoyo a (Mauricio) Macri, pero no me interesa" y resaltó: "Sé que está trabajando mucho para salir adelante".

"Yo tengo una relación de muchos años con el presidente Macri, ahora hace mucho que no hablamos, pero sé que está trabajando mucho para salir adelante, lo apoyé y lo voy a seguir apoyando", afirmó Barrientos, al tiempo que ante la consulta sobre alguna clase de reproche contra la gestión de Cambiemos, advirtió: "Llevo 20 años en esta tarea y muchos gobiernos me decepcionaron un poco".

Y finalizó: "Yo sigo esperando que mi país salga adelante, no importa de la bandera política que sean, quiero ver a todos unidos para sacar el país adelante. No me puedo decepcionar porque mucha gente depende de mí, muchas mamás que vienen con los chicos. Mientras yo tenga vida y salud, voy a seguir trabajando por ellos".