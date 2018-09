Bullrich afirmó que buscan un container o barriles con dinero

Desde el sábado, personal de Gendarmería y de Vialidad nacional realizan excavaciones, utilizando maquinaria proveniente de la empresa Austral Construcciones, en Cruz Aike, una de las 60 estancias que tiene Lázaro Báez en Santa Cruz. Es que, según explicó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, las informaciones que llegaron a su cartera los llevaron a buscar un container o barriles con dinero



"Se están analizando los datos de tres informantes. Uno dijo que hay un container, otro dijo que son barriles. Pero coinciden muchos datos", aseguró la funcionaria nacional durante una entrevista en el programa Desde el Llano, a su vez destacó los resultados obtenidos mediante el ofrecimiento de la recompensa por datos precisos que conduzcan a la recuperación de dinero, divisas o bienes



En ese sentido, Bullrich resaltó: "La recompensa que ofrece el ministerio es a quien da información valiosa para hallar esos fondos y es del 10% de lo que se recupere. Para nosotros es muy importante, el Gobierno quiere que el dinero que desapareció de las arcas públicas pueda volver. Por eso se puso a disposición este sistema de recompensas, a través del teléfono 134".

"La mayoría de los llamados son del sur del país", afirmó la titular de la cartera de Seguridad y resaltó: "Mucha gente llama. De los 1.000 llamados que tuvimos en la línea de denuncias le damos crédito a un 5%. Muchos son muy generales. O son cosas que capaz la gente leyó en una red", resaltó la funcionaria nacional.



En tanto, ante la consulta sobre cuáles son las expectativas que tienen desde el Gobierno en recuperar el dinero que habría sido "desviado" por la corrupción, Bullrich resaltó: "Plata ya se ha encontrado mucha, desde los 5 millones de dólares en la caja de seguridad de la hija de la ex presidenta (Florencia Kirchner), hasta las más de mil propiedades de Lázaro Báez, las 60 estancias, los hoteles".

Por otro lado, ante la consulta sobre los saqueos, la ministra aseguró: "No creo que haya un clima de estallido social. Tenemos construida una red de contención y de trabajo sobre los sectores mas humildes. Se dan respuestas rápidas, desde el gobierno nacional y provinciales" y agregó: "La semana más difícil que tuvimos (cuando el dólar sobrepasó los $40) hubo un intento de movilizar gente para realizar robos organizados en supermercados".

"Tenemos ciber patrullajes, así nos enteramos rápidamente cuando son temas que se organizan desde las redes. Otras veces nos enteramos por vecinos o dirigentes sociales. Hay mucha colaboración social", explicó la funcionaria y agregó: "Es importante trabajar rápido, porque lo que se busca es generar el efecto contagio. Trabajamos coordinadamente con los gobiernos provinciales".

Asimismo, advirtió: "No vamos a permitir ninguna violación al orden democrático ni intento de generar un clima de violencia. En nuestro gobierno no lo vamos a permitir porque nunca se justifica un robo detrás de una situación social". Al tiempo que habló sobre la investigación judicial y señaló: "En una de estas cadenas de whatsapp en las que se convocaba a los desmanes todos los teléfonos son de beneficiarios de garrafa social".

"Estamos investigando si alguien robó esa base de datos del Gobierno. Creemos que algo así sucedió", detalló Bullrich y finalizó: "Si hubo un intento en este momento y no cuajó no tendría por qué cuajar en diciembre. Nosotros seguiremos extendiendo nuestro trabajo para que esto no pase para que la gente viva tranquila"