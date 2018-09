Ya tiene fecha el pago del bono de la AUH

Hace casi una semana, Mauricio Macri emitió un mensaje desde Casa Rosada donde anticipó algunas medidas económicas, informó cambios en el Gabinete y anunció dos bonos para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, uno se abonaría en septiembre y el restante en diciembre. Es por eso que, a partir de este miércoles, quienes reciban la AUH percibirán 1200 pesos por hijo. Mientras que para finales de año, el monto será de 1500 pesos.



En momentos en que los ministros de Desarrollo Social de gran parte de las provincias solicitaron "que se declare la emergencia alimentaria a nivel nacional” y resaltaron que se ha "conformado una liga de ministros que acompaña a la liga de gobernadores", el miércoles comenzará abonarse el refuerzo anunciado por el primer mandatario.



“A partir de este miércoles 12, tal como anunció el Presidente, las personas que reciben AUH van a recibir un refuerzo adicional de $1200. En diciembre se repite la ayuda de $1500”, explicó el director de la Anses, Emilio Basavilbaso, en declaraciones radiales y al su vez detalló “los vamos a pagar con el calendario de ANSES"

De esta manera, aquellos que tengan DNI terminado en 0 y 1 lo recibirán el miércoles, los cuales son los primeros en percibir estos montos. “Son cuatro aumentos en el año y los próximos tocan en septiembre y diciembre", destacó el funcionario nacional, y añadió que: “Además habrá aumento de la movilidad así que toca un aumento también por eso", por ello resaltó que una familia con dos hijos llegará a recibir una ayuda de prácticamente $ 6.000.



"En diciembre se va a aumentar el 6,8%", precisó, y destacó que en diciembre el bono tendrá un incremento y percibirán $1500. Vale destacar que, en la actualidad, son 4 millones los niños que reciben la AUH. Por su parte, desde Desarrollo Social anunciaron medidas para contrarrestar los efectos de la crisis, tales como planes Sociales, programa alimentario, Precios Cuidados, Mercado en tu Barrio, créditos de Anses y Pami.

Por otro lado, en lo que respecta a los jubilados, Basavilbaso advirtió que no habrá refuerzos en sus haberes, aunque adelantó que auditarán los descuentos. "Muchos jubilados me dicen que le descuentan cosas que ellos no habían solicitado. Son avivadas", relató. Vale recordar que, hace algunos días, la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, admitió que "la devaluación ha impactado mucho en la canasta básica alimentaria".

"Hay angustia, hay incertidumbre, hay una situación de necesidad que se hace manifiesta", resaltó la funcionaria nacional y agregó: "Pero en la medida en que nosotros sabemos escuchar baja la tensión, porque estamos dispuestos a escuchar y necesitamos saber lo que les pasa". En tanto, al hablar sobre los saqueos, Stanley aseguró que "la familia que tiene necesidad, pide la comida para sus hijos, no quiere ir a saquear".