Revelan nuevos detalles de la muerte del rapero Mac Miller

La casa del fallecido rapero Mac Miller fue limpiada para no dejar en existencia ninguna droga antes de que la Policía de Los Ángeles fuera a investigar, reportó el sitio TMZ.

Fuentes policiales dijeron al citado medio que tras las pericias correspondientes realizadas al interior del hogar del artista, no se encontraron grandes cantidades de drogas o alcohol.

Indicaron que solo encontraron un papel con una pequeña cantidad de polvo blanco, pero más allá de eso, no había evidencias de consumo de drogas.

La presunta causa de muerte sería por una sobredosis, sin embargo, es una información que aún no ha sido confirmada por autoridades ni familiares del artista.







Una amiga de Miller llamó al 911 y el incidente fue reportado como un “paciente con paro cardíaco”





La casa del rapero en Los Ángeles

Asimismo señalaron que les parece poco probable que una persona limpie los rastros de botellas, píldoras o drogas, antes de suministrarse una sobredosis que le podría causar la muerte.

Miller fue declarado muerto en su casa de San Fernando Valley, California el viernes alrededor del mediodía. La causa oficial de su fallecimiento será determinada por el forense del condado de Los Ángeles tras realizar pruebas toxicológicas.

La adicción de Miller con las drogas era algo conocido. Después de su separación de Ariana Grande en mayo pasado tras dos años de noviazgo, el cantante fue detenido por la policía tras chocar su camioneta contra un poste eléctrico en Los Ángeles.

Miller salió en libertad tras pagar una fianza de 15 mil dólares.

Ariana Grande publicó una fotografía del cantante en su perfil de Instagram, sumando más de 10 millones de likes. En la publicación, que tiene cerrada los comentarios, no dice nada de él.

Personas cercanas a la estrella pop indicaron a UsWeekly que Ariana "está absolutamente desconsolada". Y añadieron: "Toda su familia está en estado de shock también".