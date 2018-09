Murió la madre de Araceli González, Rosa Monteferrario, luego de una larga lucha de más de cuatro años contra el lupus. La actriz le dedicó un sentido mensaje en Twitter.

Hace dos semanas, Araceli ya había mencionado el delicado estado de salud de su mamá con una publicación en su cuenta de Instagram.

"¡Ella, la más bella! Mamita linda. ¡La está peleando de nuevo! ¡Por favor, seguí siendo esa guerrera! Estamos todos acá juntitos para vos, esperando que te despiertes", publicó.

Y recientemente, en otra publicación, agregó: "Si hay algo que tengo claro es quién velo por mí, me cuidó, me ayudó para construirme, me enseñó a ser digna, a elegir, a seleccionar, a ordenar los cajones, evolucionar. Quizás no tanto con sus palabras, con sus actos!!! Qué valor tiene eso!!!!! Con su infinita presencia. Con su mirada atenta".

"En lo individual cada uno debe hacer frente en la defensa de estas mujeres que la pelearon, que la pelean! desde el silencio y la soledad! Eso es alzar bandera. Eso es gritar por nuestro espacio, nuestro territorio. El grito interno, la guerra silenciosa, la fuerza profunda y la parada perfecta. Solo espero verte despierta. Acá estoy! tu fuerza por pelearla me da fuerza para esperarte. Te amo mamá! Bella... la más Bella. (solo escribir me alivia)", señaló, quizás a modo de despedida.