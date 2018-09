Sebastián Ortega ya prepara los guiones de "El Marginal 3": quién será el protagonista

No hay dos sin tres. Y para El Marginal no será la excepción. Tras el éxito de la primera y la segunda temporada del unitario protagonizado por Nicolás Furtado que, junto al equipo artístico de Underground, creó a Diosito, es casi un hecho que tenga una tercera edición, según confirmó Pablo Culell a Teleshow.

El productor aseguró, incluso, que ya están trabajando en los guiones y en la artística. "La decisión está tomada y ya se están desarrollando los libros. Pero la realidad es que tiene que ver con una cuestión presupuestaria y la posibilidad económica de llegar a concretarla porque son series caras", explicó.

"Pero también es real que las series se venden al mundo porque se ven en Netflix y se recupera la inversión. Eso es un aliciente. En estos momentos tan difíciles que estamos atravesando, todo lo que son costos grandes se piensan varias veces, pero, en principio, hay una intención tanto nuestra como de la TV Pública", subrayó el socio de Sebastián Ortega.

También estimó que las grabaciones de El Marginal 3 comenzarían a principios del 2019 para que se estrene en la segunda mitad del año. "No queremos dejar pasar tanto tiempo como sucedió entre la primera y la segunda. La realidad es que estamos en conversaciones y ya se está empezando a desarrollar desde el punto de vista artístico, así que ojalá podamos confirmar todo muy pronto", continuó.



El martes se emitió el último capítulo de El Marginal 2 a través del canal de aire, mientras que a partir del 28 de septiembre estará disponible la temporada completa en streaming. Es por eso que todavía no puede adelantar el contenido o la historia de lo que podría ser la tercera.

"Lo que sí puedo asegurar es que el protagonista va a ser Nicolás Furtado, al igual que gran parte del elenco", adelantó y, sin dar detalles de quiénes más formarán parte de la nueva temporada, agregó: "La mayoría de los personajes que la gente quiere van a volver a estar".

El éxito de El Marginal. "Esta serie superó todas las expectativas desde todo punto de vista. Fue un fenómeno y es uno de los éxitos más grandes a nivel repercusión en la historia de Undergound", resaltó Culell sobre la productora que nació en 2006.

"El éxito lo medimos en función del contexto: El Marginal se emitió por la TV Pública, que aumentó un mil por ciento su audición, logramos un público fiel que se sumó también cuando la serie llegó a Netflix. Y eso hizo que llegáramos a hacer una segunda temporada, que era impensado", agregó.



"Los premios que ganó –se quedó con el Martín Fierro de Oro– y la repercusión internacional lleva a que lo tomemos de esta forma, más allá de los productos que hicimos en los canales líderes", continuó.

Underground. Además de trabajar en El Marginal 3, la productora estrenará la segunda temporada de Un gallo para Esculapio a mediados de octubre por la pantalla de TNT, el unitario que protagoniza Peter Lanzani y que tendrá como nuevo compañero a Juan Leyrado. Mientras tanto, continúan con el éxito de 100 días para enamorarse, que sigue hasta fin de año.