Diego Brancatelli: "Si voy preso por defender al pueblo y a la gente, iré orgulloso"

Una publicación en las redes sociales de Diego Brancatelli que fue "retomada" por el dirigente del Movimiento Miles Luis D'Elía, les valió una denuncia "en perjuicio del suscripto en particular y de todos los ciudadanos que conforman la sociedad argentina en general". La imputación acusa al piquetero, al periodista y a su colega, Víctor Hugo Morales, por "atentar contra las instituciones de la República, generar el caos, el desorden, intentar subvertir la paz social y a nuestra Constitución Nacional vigente".

Brancatelli afirmó que la gente en la calle le demuestra gran cariño y aseguró que lo tratan muy bien: "está el que te bancó siempre, el indiferente y el que te dice tenías razón. Ahora está el arrepentido".

Durante la charla entre Leonardo Greco y Diego Brancatelli en Veni cuando quieras (Radio Del Plata), el panelista de Intratables defendió su tuit, donde había hecho referencia a una conocida que trabaja en un banco, quien le había contado que la institución donde trabaja no iba a tener dólares.





"Voy a sostener la versión de Twitter. Una conocida me comenta en off y me dijo no lo digas porque me matan. Si se sabe su nombre pierde el laburo. Yo prefiero ir preso a que alguien se quede sin laburo. Voy a ser leal como lo soy en todos lados y en todo momento", relató el periodista.

Y reafirmó su postura al indicar que: "Lo escribí yo al tuit. Sin saber qué dijo Víctor Hugo, ni que D'Elía, a quien respeto pero se equivocó, copió, hizo un copy paste de mi tuit, le cambió dos palabras y le puso que en lugar de una conocida era un gerente. Yo nunca hablé de corralito ni nada. Todo es una locura y una estupidez. De hecho el viernes, muchas sucursales no pudieron entregar dólares".

Brancatelli aseguró estar dispuesto a ir preso por "defender al pueblo", destacó que la denuncia "es una persecución y un intento de acallar voces" y enfatizó: "No tengo miedo y no me voy a callar".