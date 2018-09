Cómo incorporar azúcar antes de hacer actividad física

Cuando comenzás una dieta y una nueva rutina de ejercicio para bajar de peso, uno puede llegar a pensar que el consumo de azúcares es una mala idea, pero no. De hecho, el cuerpo necesita azúcar, especialmente si sos una persona activa y practicás deporte regularmente.

Según la American Heart Association, hay ciertas diferencias según el género: las mujeres no necesitan más de seis teaspoons de azúcar en su dieta y, para los hombres, no recomiendan más de nueve. Desafortunadamente, la mayoría de nuestro consumo de azúcar viene de comidas que no tienen azúcar natural, y eso es lo que se debe evitar. Pero tengamos claro que los azúcares son una importante fuente de energía ya que son carbohidratos y sirven de 'combustible' al cuerpo y al cerebro.



Entonces, ¿cuáles son los azúcares para lograr los mejores resultados en el gym?

¿CUÁNDO?



Antes que nada, es importante pensar en el tipo de ejercicio y la intensidad del mismo. Si el entrenamiento dura más de una hora y media, o es corto pero de intensidad alta como el HIIT, entonces se recomienda tomar una bebida deportiva antes de hacer ejercicio ya que los electrolitos de estas bebidas ayudan a que los músculos trabajar de manera eficiente, cita el portal Hola.com.

Sin embargo, si vas a ir al gimnasio al final del día y has comido de manera equilibrada, no es necesario comerse un snack. Aunque si sientes que tu cuerpo necesita una ayuda más, o simplemente tienes hambre, comerse un bocadillo una hora antes de hacer ejercicio te dará ese boost.

¿CUÁLES?

Como ya sabemos, hay diferentes tipos de azúcar y se encuentran en diferentes alimentos:

-La glucosa se encuentra en muchas comidas, como en la pasta y otros carbohidratos, y es el azúcar que el cuerpo mejor quema ya que entra directo a la sangre en vez de pasar por otros órganos. Prueba con una tostada con mantequilla de almendra antes de ir al gimnasio.

-La fructosa se encuentra en la fruta, la miel y las verduras. A diferencia de la glucosa, esta pasa primero por el hígado y ahí forma un tipo de grasa. Por más curioso que suene, comer demasiada fruta te puede hacer subir de peso justamente por eso, por eso es importante medir las porciones. Con comer un plátano y un puñado de pasas antes de hacer cardio es suficiente.

-La lactosa es conocida por estar en la leche y los quesos, y aunque es delicioso comer estos productos, también pueden causar problemas de estómago para muchas personas. Consulta con tu médico si notas que no digieres bien este tipo de alimentos, podrías tener algún tipo de intolerancia.

-La sacarosa, conocida como el azúcar de mesa, se encuentra en las galletas y los dulces. El problema de consumirla antes de hacer ejercicio es que causa un fuerte bajón de energía después de un rato, cosa que no quieres si tu meta es estar entrenando durante mucho tiempo.

Como ves, hay azúcares buenos y otros malos, pero según estudios científicos lo mejor es consumirlos de manera eficiente a lo largo del día, es decir, en función de nuestras necesidades en cada momento. También es importante ser conscientes de su procedencia y tener en cuenta el tiempo que necesitará el cuerpo para digerirlas, sobre todo si después vas a entrenar.