Malestar en el Gobierno por los dichos de Lifschitz sobre el Presupuesto

https://novedadesdelsur.com.ar/noticia/15305/un-gobernador-opositor-aviso-que-no-ira-al-encuentro-del-martes-con-mauricio-mac

En la previa a la reunión entre las autoridades nacionales y los gobernadores para debatir el Presupuesto del año que viene, el mandatario de Santa Fe, Miguel Lifschitz, realizó declaraciones que generaron malestar en el oficialismo.



Algunos funcionarios de la Casa Rosada consideraron que hay un "interés político personal" detrás de los dichos del santafesino y hablan incluso de un objetivo electoral por parte del socialista. El oficialismo insiste en la necesidad de dar un gesto de unidad en torno a la ley de Presupuesto, pero varios mandatarios provinciales ya expresaron su posible rechazo al proyecto.



Uno de ellos fue el gobernador de San Luis, que este domingo confirmó que va a asistir a la reunión con el presidente Mauricio Macri para debatir este tema, pero aclaró que no va "a la foto". "Para tomar una decisión hay que informarse. Nosotros no podemos decidir si no conocemos el presupuesto", señaló a través de su cuenta oficial de Twitter.



De esta manera, se mostró en sintonía con lo que había dicho Lifschitz: "Los gobernadores somos autónomos, en mi caso falta un trecho para la foto con el Gobierno (Nacional)", aseguró el santafesino.



En Cambiemos sostienen que los dirigentes que se muestran en contra de un acuerdo es por interés personal y creen que todos ellos van a quedar expuestos por esta decisión. Además, resaltan que desde la llegada de Macri Santa Fe "duplicó sus recursos" para las obras públicas en comparación con lo que recibía durante la época kirchnerista.



El Gobierno insiste en que es necesario el acompañamiento de las provincias en la ley de Presupuesto y confía en que se va a poder llegar a un consenso en la reunión que está pactada para el martes próximo.