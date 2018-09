El gesto antideportivo que pudo terminar en tragedia: le apretó el freno en plena carrera

Romano Fenati, el eterno niño prodigio de Italia, como se lo conoce en el ambiente, fue protagonista de una increíble acción antideportiva que pudo terminar en tragedia sobre su compatriota Stefano Manzi. El italiano apretó el freno de su oponente en plena recta.

La Dirección de Carrera no lo dudó ni un segundo y automáticamente levantó la bandera negra para el corredor de 22 años, lo que le valió la descalificación del GP de San Marino. El incidente podría acarrear más amonestaciones.





El insólito momento se produjo durante la vuelta 23 del Moto 2 que se corrió en el circuito Marco Simoncelli. Ambos pilotos estaban en una disputa por entrar a los puestos de puntuación cuando el oriundo de Ascoli decidió acercarse a su rival, estirar su brazo izquierdo y jalar la palanca de la moto de al lado.



Afortunadamente, la condenable maniobra no terminó en un accidente, debido a que el joven de Forward Racing Team pudo dominar su vehículo.

La Dirección de Carrera no tardó en castigar al corredor de Marinelli Snipers Team, al cual le levantó la bandera negra, que significa unadescalificación automática y, también se especula sobre una suspensión para el próximo GP.





El enfrentamiento comenzó con un adelantamiento al límite de Manzi sobre Fenati. En aquella maniobra ambos salieron de pista y desde ese momento el de Spiners intentó tomar revancha por mano propia.

No es la primera vez que Romano Fenati se ve involucrado en una situación agresiva ya que en 2015 fue sancionado por tirarle una patada a Niklas Ajo en el warm up del GP de Argentina, aquella acción le costó salir desde la última posición.

Finalmente, fue Francesco Bagnaia (Kalex) el que se quedó con el triunfo, el sexto del año, el cual lo consolida al frente de la clasificación provisional del mundial, merced a la tercera posición del portugués Miguel Oliveira (KTM), quien terminó segundo en el GP de San Marino. El alemán Marcel Schrötter (Kalex), tercero, subió por primera vez en su carrera al podio.