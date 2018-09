La AFIP denunció a Patricio Farcuh por vaciamiento y malversación de fondos en OCA

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció al presidente del correo OCA, Patricio Farcuh , por millonarios desvíos y malversación de fondos de su empresa entre 2016 y 2018.

A principios de esta semana, el ente recaudador ya había solicitado la intervención de la compañía, que atraviesa una complicada situación financiera, ante el juez Pablo Tejada para garantizar el cobro de los más de $ 5 mil millones de pesos que la empresa postal privada más grande del país le adeuda al fisco.

OCA (Organización Coordinadora Argentina SRL) fue vinculada en más de una oportunidad a la familia del líder camionero Hugo Moyano. Y los lazos entre Moyano y Farcuh aún siguen bajo sospecha. Incluso después de que el presidente de OCA declarara ante la Justicia que el sindicalista le había "tomado" la compañía para vaciarla y firmar contratos con firmas vinculadas al camionero. Más de 6 mil de los 7 mil empleados del correo están afiliados formalmente al Sindicato de Camioneros.







La nueva denuncia contra Farcuh es una ampliación de una previa realizada en 2017 por insolvencia fiscal fraudulenta y quedó radicada en el Juzgado en lo Penal Económico Número 9 a cargo de Javier López Biscayart.

Entre las múltiples irrecularidades, se detectó que el acusado contrató diversos proveedores apócrifos y no vinculados a la actividad comercial de OCA. Por ejemplo, la adquisición millonaria de bienes y servicios suntuarios para el propio titular de la firma, como motos de alta gama, relojes costosos, servicios de vuelos aéreos para personas del ambiente artístico y político, además de servicios y bienes del exterior.

También se verificaron contrataciones de empresas vinculadas al propio Farcuh y a su hermano, por montos superiores a los valores del mercado.

Todas estas transacciones irregulares derivaron en una evasión agravada en los impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado, lo que motivó la ampliación de la denuncia en el marco de la Ley Penal Tributaria.



Las operaciones sospechosas en la empresa ya habían sido denunciadas co-administrador del concurso preventivo, Marcelo Griffi, quien por este motivo renunció a su cargo.

Entre otras anomalías, Griffi denunció pagos no autorizados a firmas vinculadas con Farcuh respecto de las cuales no hay una facturación y el pago de desvinculaciones laborales no homologados ante el Ministerio de Trabajo. También resultó llamativo que Farcuh aparece desde 2017 y hasta la actualidad como empleado de su propia empresa.

Además, en 2017, se advirtió que casi 100 empleados de OCA -que no desarrollaban tareas calificadas- percibieron salarios altos desde principios de este año, pese a que solo tenían pocos meses de antigüedad en la firma.





En este marco, la AFIP solicitó al Juzgado una serie de medidas de urgencia, como el secuestro de documentación para acreditar las múltiples maniobras de insolvencia fiscal y vaciamiento de la firma.

Finalmente, se solicitó el apartamiento de Farcuh del gerenciamiento de la firma y la designación de un cuerpo de administradores para garantizar el cumplimiento de los pagos de la multimillonaria deuda postconcursal.