Un empresario millonario cobró un plan social mientras estuvo prófugo

El empresario millonario Mariano Martínez Rojas, que permaneció prófugo de la Justicia argentina hasta junio del 2018 por la causa de los contenedores truchos, cobró durante un año y cuatro meses un plan social destinado a las personas humildes.

El beneficio obtenido, en enero del 2017, era el otorgado por el Plan Hogar por garrafa social dado a través de Anses a aquellas familias cuyos salarios sumados no alcanza el mínimo, vital y móvil que además, viven en zonas en donde no llega la red de gas natural. Los montos que se entregaban iban desde los $230 a los $1.100 por mes, una suma que se estima no era necesitada por un empresario que cambiaba el auto cada 15 días, según contó su chofer, y residía en Capital Federal, donde llega la red de gas.



Claudio Beliza, exchofer del empresario, contó que: “Del Banco Nación, sucursal Plaza Italia, retirábamos entre $4 y$ 5 millones por día, que era el cupo que teníamos habilitada sacar”. Además, Rojas es dueño del piso 2 del Palacio Alcorta valuado en más de U$S 1 millón.

Desde agosto del 2017, el empresario estuvo viviendo en Miami, Estados Unidos para así evitar presentarse ante la Justicia argentina y recibió el dinero entregado por el Estado. Sin embargo, en junio de este año la justicia norteamericana dispuso su extradición.



Rojas era el titular de la sociedad “M Deluxe” con la cual adquirió Radio América y el diario Tiempo Argentino, ahora con graves problemas económicos. Además, después de ser procesado en la causa de los contenedores truchos, se le impuso un embargo por $1.000 millones.

Los organismos encargados de regular y entregar estos planes sociales son la AFIP y la Anses, pero no pueden explicar porque el empresario se convirtió en el beneficiario. Desde la Administración Nacional de Seguridad Social señalan que el plan se otorga de manera automática una vez que la AFIP proporciona la base de datos. Sin embargo, desde la Administración Federal de Ingresos Públicos explicaron que cada contribuyente realiza una “auto declaración jurada” y que es responsabilidad del Anses revisar a quien le da los planes sociales.