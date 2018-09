Malcolm James McCormick, artista estadounidense conocido como Mac Miller, fue encontrado muerto, con solo 26 años. Según informó TMZ, la razón de la muerte podría ser una sobredosis.

Mac Miller fue, hasta inicios de este año, pareja de Ariana Grande, con quien grabó el tema "The Way" y "My Favorite Part".



El cantante luchó contra el uso de sustancias por años. Esta situación recrudeció desde su separación de la joven artista.