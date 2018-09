"Uno no sabe si gobierna Mauricio Macri, Marcos Peña o (Christine) Lagarde", sentenció la diputada nacional por el Frente Renovador, Cecilia Moreau, al referirse a las últimas medidas que anunció la administración de Cambiemos, y añadió: "El fin de semana estuvo jugando al fútbol, mientras en la Quinta de Olivos había un grupo de nenes ricos definiendo que harán con Argentina".

El pasado lunes, el presidente brindó un mensaje grabado en Casa Rosada donde advirtió un paquete de medidas económicas y anunció un recorte en su Gabinete de más del 50%. Incluso, el ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, enumeró cuáles serían las modificaciones, mientras que los cambios en el Ejecutivo trascendieron en los medios, hasta que, luego de casi 24 horas, se oficializaron mediante su publicación en el Boletín Oficial.



Es que la gestión de Cambiemos se encuentra negociando un nuevo acuerdo con el FMI para poder hacerle frente a la fuerte corrida cambiaria que padeció el país durante varias jornadas y la consecuente crisis que derivó de la devaluación. "Estamos en una situación compleja, en los últimos días se profundizó un proceso", afirmó Moreau durante su presencia en el programa que conduce Gustavo Sylvestre.

En ese sentido, la diputada nacional criticó la administración macrista y argumentó que "desmantelan la ciencia y la técnica, con los despidos en INTI, INTA, Atucha", al tiempo que se refirió a los cambios en el Gabinete y aseguró que "la decisión de la eliminación del ministerio de salud, del ministerio de trabajo, el desfinanciamiento de las universidades" es intencional".



"No tienen rumbo. Uno no sabe si gobierna Mauricio Macri, Marcos Peña o Lagarde. Nosotros pedimos que el presidente convoque a una mesa de diálogo", agregó la legisladora nacional por el Frente Renovador y resaltó que en el Congreso "hay muchos proyectos, como la creación del consejo económico y social".

Además, Moreau habló sobre la coyuntura nacional y resaltó que "la gente más humilde no tiene para comer", al tiempo que agregó que "hay chicos que dejarán la universidad porque no pueden pagar las fotocopias". "Es un gobierno mentiroso", sentenció la diputada y señaló: "No tienen la sensibilidad de dar la cara y decir hacia donde van"

Para finalizar, se refirió a las reuniones que se sucedieron en la residencia presidencial y aseveró: "Es una gran chantada. Me da mucha preocupación en manos de quien estaba. El fin de semana estuvo jugando al fútbol, mientras en la quinta de Olivos había un grupo de nenes ricos definiendo que harán con Argentina".

Al tiempo que, ante los dichos de la principal aliada del macrismo y titular de la Coalición Cívica que afirmó que hubo un golpe de Estado contra Fernando De La Rúa pergeñado por el expresidente Raúl Alfonsín y Eduardo Duhalde, Moreau sentenció: "Le pido a Elisa Carrió que tenga dignidad y deje de hablar de Alfonsín" y agregó: "Presentamos un proyecto repudiando esto, y ningún diputado radical firmó".