Lifschitz: "Lo que recuperamos por coparticipación lo vamos a perder con el ajuste"

El gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, exigió hoy al gobierno nacional que "contemple" algunos de los pedidos de las provincias para que el impacto de los recortes presupuestarios no impacten fuertemente en los sectores más vulnerables de la sociedad. También destacó que, de no ser así, "lo que ganamos y recuperamos por la coparticipación, lo vamos a empezar a perder paulatinamente con estos recortes de aportes nacionales".

Por otra parte, descartó que que puedan producirse saqueos en la provincia, y amplió: "No vemos ninguna posibilidad de episodios de esas características aunque nunca hay que descartarlos. De todos modos, estamos muy encima de la cuestión social".





"El esfuerzo que se le está pidiendo a las provincias es desmesurado en relación a nuestra posibilidades".

Lifschitz se reunió hoy con la prensa en el marco de la presentación del Acueducto Vera Mujica, una obra en la que la provincia invirtió 300 millones de pesos y que traerá soluciones para amplios sectores de la ciudad para evitar inundaciones.

"Vamos a escuchar cuál es la convocatoria del gobierno. Tenemos la expectativa de que algunas de las cuestiones que plantearon los ministros de Economía puedan contemplarse en el futuro presupuesto, de manera que el impacto de los ajustes y recortes de Nación no sean tan gravosos sobre las economías provinciales o sobre los sectores sociales afectados", señaló.



Consultado sobre si la provincia tiene margen para hacerse cargo de los subsidios al transporte que fueron recortados, explicó: "Son gastos que no están previstos, que no están presupuestados y que no son responsabilidad de la provincia, salvo lo que se refiere al transporte interurbano. Hace casi 18 años el transporte tiene aportes a través de los subsidios para morigerar el costo del boleto para los sectores populares".



Lifschitz aseguró que las decisiones del gobierno nacional son legales, pero perjudiciales, sobre todo para las economías regionales. "Desde lo a jurídico hay decisiones que el Ejecutivo puede tomar de manera autónoma y otras requieren de aprobación legislativa", advirtió el mandatario santafesino. Y agregó: "Por una vía o por otra van a terminar afectado las finanzas de las provincias. Lo que ganamos y recuperamos después de una larga batalla jurídica de muchos años, que fue ese famoso 15 por ciento por cooparticipación, lo vamos a empezar a perder paulatinamente con estos recortes de aportes nacionales".

En ese sentido, recordó que la provincia debería hacerse cargo del incentivo docente y la tarifa social eléctrica. "El esfuerzo que se le está pidiendo a las provincias es desmesurado en relación a nuestra posibilidades", enfatizó.