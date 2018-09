EMCOFIR la nueva propuesta en emergencias medicas

Alejandro "Tato" Dall Armelina dialogó con FM Sonic acerca de la apertura de EMCOFIR en Villa Cañás, y aclaró: "Todo empezó cuando a los que éramos médicos prestatarios de GEMED nos avisaron que cesaba el servicio. Como siempre tuvimos la idea que era un servicio fundamental para nuestra comunidad, empezamos a tener una tratativa con la gente de EMCOFIR con su gerente el Sergio Stampone. Así surge la idea de crear la base en un sector de la clínica, esta no administra EMCOFIR, solo le cede un sector sobre la calle 56. EMCOFIR es una empresa prestataria de emergencias médicas del Departamento de General López. La idea se fue plasmando, mejorando y hoy gracias a Dios llego a buen fin y está funcionando.

Los promotores de EMCOFIR está visitando a las personas que eran socias de GEMED y a las que no eran socias también. Lo que nos comentan los promotores es que ven mucho interés en la gente ya sea para informarse o asociarse. La subsistencia de esta emergencia depende de los abonados que se hagan. Si la empresa consigue x cantidad de abonados se queda y sino lamentablemente se tiene que ir. Porque es muy costoso mantener una guardia medica, guardia de choferes, de enfermeros, etc, etc. La única manera de mantenerlo es logrando una mayor cantidad de socios que con la que contaba GEMED, creo que con esto que paso la gente se tiene que dar cuenta lo que significa la pérdida de un servicio de esta magnitud. Y que no todos los días va a aparecer una empresa que esté dispuesta a hacer esto, es una oportunidad importante. La cuota es similar a la que tenía GEMED, está alrededor de los $200. Lo que se presta es un servicio médico y de enfermería a domicilio y en la base, y también los traslados en ambulancia. Al domicilio no se va solamente si es una patología de alta gravedad, vamos ante cualquier llamado y concurrimos a la consulta. La lista de profesionales son el Dr. Zanotti, Dr. Campo, Dr. Cechetti, Dr. Dall Armellina que ya estaban en GEMED y sumamos al doctor Garavano y Avalos.

Nada tiene que ver con el 107, que es una guardia que puso la provincia que está dotado de un chófer y una enfermera, sin guardia médica, y ellos concurren solamente a las urgencias de la calle y alguna urgencia domiciliaria. con lo que respecta a la vía pública EMCOFIR va a concurrir sea o no socia la persona."