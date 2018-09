Confirman millonario embargo a Julio De Vido

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal calificó inadmisible el recurso interpuesto por el ex Ministro de Planificación.

La Cámara Federal de Casación Penal no dio lugar al recurso que había interpuesto la defensa del ex Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y hoy ratificó el embargo al ex funcionario nacional por 10.000 millones de pesos en el marco de la causa "Vialidad" por la que se investiga el presunto direccionamiento de obra pública a Santa Cruz.

Los integrantes de la Sala IV de la Cámara, los magistrados Mariano Hernán Borinsky, Gustavo M. Hornos y Guillemro J. Yacobucci, declararon inadmisible el citado recurso de casación al que se sumó la esposa de De Vido, Alessandra Minnicelli. La suma del embargo fue calculada en relación a la valoración efectuada en base a los perjuicios generados por el direccionamiento de dichas obras a la provincia patagónica.



En su fallo, los jueces miembros de la Sala IV señalaron que el proceso penal apunta además a la recuperación del dinero involucrado en las presuntas maniobras investigadas a partir de 2016 y por la que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchnerse encuentra acusada de ser coautora de los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita.

El lunes último, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de la Ciudad de Buenos Aires definió que el 26 de febrero próximo inicie el juicio oral contra la actual senadora de Unidad Ciudadana, entre otros imputados, por la causa "Vialidad". Cabe resaltar que es la primera causa contra CFK que alcanza esa instancia. De Vido; el empresario Lázaro Báez; y el ex secretario de Obras Públicas, José López, también serán juzgados.



El TOF N°2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Jorge Tassara, anunció que el juicio oral a la ex mandataria nacional comenzará el 26 de febrero de 2019 a las 12. Vale señalar que en la causa se investigan irregularidades en la adjudicación de obras públicas viales al Grupo Austral. Tanto CFK como Julio De Vido también se encuentran implicados en la causa por los denominados "cuadernos de la corrupción".

En ellos, el remisero Oscar Centeno -exchofer de Roberto Baratta- escribió con precisión sobre el pago de presuntas coimas por parte de hombres de negocios a exfuncionarios a cambio de obra pública durante el kirchnerismo. El ex Ministro de Planificación Federal presentó el lunes un escrito en el que volvió a negar las acusaciones sobre cobro de sobornos y pidió su sobreseimiento tras considerar que la causa está plagada de irregularidades.

Julio De Vido declaró por videoconferencia y pidió su sobreseimiento alegando “falta de participación y responsabilidad” en los hechos que investiga el juez federal Claudio Bonadio. Desde el penal de Marcos Paz, donde cumple detención, cuestionó el inicio de la causa con "fotocopias" de los diarios de Oscar Centeno y criticó que la imputación en su contra no es "clara y precisa".

Ese mismo día, Fernández de Kirchner también presentó un nuevo escrito en los tribunales de Comodoro Py en el marco de la citación a ampliar su indagatoria. En el documento, solicita que el magistrado investigue al titular de la coalición oficialista Cambiemos, Mauricio Macri, ya que “se encontraba al frente del grupo empresarial familiar, el cual según los dichos de algún 'arrepentido' también habría formado parte de la cartelización de la obra pública".