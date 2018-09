Cambiemos intentará darle un trámite rápido al Presupuesto 2019 en la Cámara de Diputados

Como suele ocurrir cuando el gobierno de turno está pasando por turbulencias políticas y económicas, el Congreso baja su actividad para no darle la posibilidad a la oposición de que exprese sus críticas e incomode a los principales actores parlamentarios. Precisamente esto es lo que está sucediendo con Cambiemos, que clausuró la actividad en la Cámara de Diputados hasta que sea momento de debatir el Presupuesto 2019, eslabón clave para que avance el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

La decisión fue tomada por Emilio Monzó, presidente del cuerpo, Mario Negri, jefe del interbloque oficialista, y Nicolás Massot, cabeza del PRO y armador político en la Cámara baja. Ellos tres se lo comunicaron y lo acordaron con Marcos Peña, jefe de Gabinete, y Rogelio Frigerio, ministro del Interior. No es casualidad que los cinco están involucrados en las negociaciones con los gobernadores y legisladores peronistaspara cerrar los lineamientos del texto.

El Presupuesto será presentado en el recinto el viernes 14 de septiembre. Irá a exponer durante una hora Nicolás Dujovne, ministro de Economía, quien actualmente se encuentra en Washington pactando con los técnicos del FMI los alcances del nuevo entendimiento.





Luego, la intención del Gobierno es que se debata el 26 de septiembre o el 3 de octubre. Esto en un escenario ideal, que podría extenderse si las conversaciones con las provincias no llegan a buen puerto. Sin embargo, un sector de la oposición dejó correr la versión de que la Casa Rosada quiere prorrogar la ley este año atado a lo que suceda con el FMI.

Esto fue desmentido tanto desde el Ejecutivo como del oficialismo bajo la premisa que rondó los últimos días: Mauricio Macri quiere mostrarle a los mercados que logró un gran acuerdo con la oposición.

La decisión de no abrir el recinto hasta discutir la "ley de leyes" también esconde otra razón. El otro tema central que deberá debatir la Cámara es la extinción de dominio, que fue aprobada con cambios en el Senado y ahora Diputados deberá ratificar o insistir con el proyecto original, que es la intención de Cambiemos, apoyado por el Frente Renovador.

Pero aquí entra a jugar Argentina Federal, el peronismo no K que responde a los gobernadores, que votarán divididos extinción de dominio ya que muchos están tironeados por Miguel Ángel Pichetto, propulsor de los cambios en la Cámara alta. Con este panorama, lo que el oficialismo no quiere es desarmar el bloque que comanda Pablo Kosiner y tenerlo agrupado para que acompañe con el Presupuesto.





Si bien lo ocurrido el miércoles y jueves de la semana pasada -el dólar se disparó a más de 40 y comenzaron nuevas conversaciones con el FMI- pareció empantanar las negociaciones entre el PJ y el Gobierno, en la reunión con los ministros de Economía provinciales que encabezó Frigerio hubo muchos avances y se acordaron los principales ejes de la norma. Esto se verá coronado con la foto del Presidente con los mandatarios el martes.

El objetivo de la Casa Rosada es lograr el déficit cero y para ello contemplan un recorte de unos 300 mil millones de pesos. Las provincias, que deberán acompañar ese ajuste con cerca de 100 mil millones, podrán compensar con ingresos tributarios ya que se revisará el Consenso Fiscal firmado a fines de 2017. Una de las medidas será extender el gravamen de sellos y bienes personales.

Ahora, a Cambiemos solo le resta esperar que tanto el massismo como Argentina Federal, más otros bloques menores, cumplan con lo acordado y voten favorablemente la iniciativa. Ya dan por descontado que tanto el Frente para la Victoria como la Izquierda no acompañarán y darán los discursos más duros contra la gestión macrista.