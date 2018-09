Sospechan que Mike Pence, el vicepresidente de Donald Trump, es el funcionario "de la resistencia"

Una palabra poco común que usa en sus discursos también aparece en el texto anónimo publicado en The New York Times.

El escándalo político actual de los Estados Unidos no tiene precedentes. Tras la difusión de un artículo anónimo en The New York Times donde un alto funcionario de la administración de Donald Trump dijo que estaba dentro de "una resistencia" y tildó al republicano de "amoral" y "caprichoso", empezaron a circular rumores sobre quién podría ser la persona detrás. El vicepresidente Mike Pence figura como principal "sospechoso" de liderar esta rebelión interna por un detalle: una palabra poco común que usa en forma constante en sus discursos.

En un fragmento del texto que escribió, la fuente anónima señalaba al senador John McCain, que murió hace unos días, como el "loadstar (la estrella polar guía) para restaurar el honor a la vida pública y nuestro diálogo nacional". Ese término es muy usado en cada uno de los discursos de Pence.

Cuando la palabra saltó a las redes sociales, los medios empezaron a especular con la posibilidad de que fuera Pence. Un periodista de Buzffeed hizo una edición en la que compaginó todas las veces que el vice exclama "loadstar".





Pence no tardó en contestar. A través de su director de comunicaciones, Jarrod Agen, negó que tenga que ver con la incendiaria nota publicada en The New York Times. "El vicepresidente firma sus columnas de opinión. Qué vergüenza para el @nytimes y también para la persona que escribió la columna falsa, ilógica y cobarde. Nuestra oficina no se rebaja a actos tan torpes", tuiteó.

Pero no es el único que está en la mira. Hay varios funcionarios que quedaron expuestos como el posible "topo" que expuso las miserias del mandatario republicano. "Yo no fui", manifestaron el secretario de Estado Mike Pompeo, el secretario de Defensa Jim Mattis, el secretario de Energía Rick Perry, el secretario de Interior Ryan Zeinke, el embajador de Rusia Jon Huntsman, el director de Inteligencia Nacional Dan Coats.

Qué dice el artículo

El diario aseguró que omitió el nombre del autor del artículo, una decisión inédita por parte del periódico, ya que consideró que publicarlo significaría una amenaza para su cargo. En su artículo, el funcionario escribió sobre la "amoralidad" y el comportamiento de Trump, incluidos sus "exabruptos repetitivos" y la toma de decisiones "a medio hornear, mal informadas y en ocasiones imprudentes".

El funcionario anónimo expresó que es parte de una "resistencia interna" que busca "frustrar partes de la agenda y las peores inclinaciones" de Trump, a quien considera "caprichoso".

"La nuestra no es la resistencia popular de la izquierda. Nosotros queremos que la administración tenga éxito y pensamos que muchas de sus políticas pueden llegar a hacer a América más segura y próspera. Pero creemos que nuestro principal deber es con el país y el presidente continúa actuando de manera diametralmente opuesta a la salud de la república", indicó en una larga carta.

También señaló al republicano como "inestable" y por esta condición sostuvo que los Estados Unidos está al límite de "una crisis constitucional". "Estamos intentando hacer lo correcto, aunque no lo haga Trump. Haremos todo lo que podamos para conducir esta administración en la dirección correcta hasta que acabe, de una manera u otra", cerró.

Trump se mostró furioso por la difusión de este artículo. "¡TRAICIÓN! ¿Existe realmente el 'alto funcionario del Gobierno', o es sólo el fallido New York Times con otra fuente falsa? ¡Si el COBARDE anónimo de hecho existe, el Times debe, por motivos de Seguridad Nacional, entregarlo/a al Gobierno de una vez!", exclamó el mandatario, en su cuenta de Twitter.

La columna fue publicada un día después de que se difundieran detalles de un revelador nuevo libro escrito por Bob Woodward que habla de las inquietudes de los asesores de Trump sobre el juicio del mandatario. El experimentado periodista fue uno de los que desató el caso Watergate que tumbó al presidente Richard Nixon en la década del '70.