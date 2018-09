Malestar por la suspensión del show de Charly en Rosario

Un problema de salud obligó a Charly García a terminar el show de Rosario antes de lo previsto, después de que en más de una ocasión bajaran el telón del escenario en la exRural para atender al músico.

Charly arrancó a las 21.30 con "La torre de Tesla", un show que viene presentando últimamente en Buenos Aires y que ya había llegado a Córdoba. Sin embargo, en Rosario la salud le jugó una mala pasada y no pudo terminar el recital, cuando había tocado apenas trece de los 25 temas de la lista.



Abrió con "El aguante" y después llegaron "Instituciones", "No soy un extraño" y "Cerca de la revolución". En más de una ocasión incluso bajaron el telón entre tema y tema para asistir al músico. Hasta que finalmente "desapareció" del escenario y ya no regresó.

Si bien se mantenía la expectativa entre el público —que en su mayoría se quedó esperando un poco más del bigote bicolor— uno de los organizadores, José Palazzo, publicó en su cuenta de Twitter: "Faltaron cuatro temas pero no se sentía bien y preferimos terminarlo". Lentamente la gente fue dejando la sala, a falta de una confirmación sobre lo que estaba ocurriendo. Muchos salieron defraudados con la organización y algunos hasta dirigieron su enojo a Charly, si bien no se produjeron incidentes.







Las entradas para este show se habían puesto a la venta el martes 28 de agosto y se agotaron en 20 minutos, lo que demostró la gran expectativa que tenía el público rosarino por ver a su ídolo, algunos por primera vez, otros en busca de repasar los momentos de gloria del gran prócer vivo del rock nacional.







Charly fue reconocido en Rosario por el Concejo Municipal, que lo declaró "visitante distinguido", mientras que el decano de la Facultad de Humanidades, José Goity, le hizo entrega del deoctorado honoris causa.

La banda que acompaña a Charly está integrada por el Zorrito Quintiero en teclados, Rosario Ortega en coros y los chilenos Kiuge Hayashida en guitarra, Carlos González en bajo y Toño Silva en batería.