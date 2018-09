"Desde el llano, o desde donde sea, contás con todo mi apoyo", aseguró Mario Quintana en su carta de renuncia. Es que el ahora exvicejefe de Gabinete, tras su salida, realizó una misiva dirigida hacia el presidente Mauricio Macri donde no solo le expresó su "profunda y eterna gratitud por la oportunidad que me has dado de servir a la Patria a tu lado", sino que además le afirmó: "Somos muchos millones los que confiamos en tu liderazgo".



Tras un intenso fin de semana, Macri anunció un paquete de medidas para enfrentar la crisis económica y cambios en el Gabinete, entre ellos la salida de Quintana. Es por eso que el ahora exfuncionario, que se encuentra de "vacaciones" en Jujuy, decidió emitirle una carta al presidente para oficializar su salida del Gobierno.



"Ayer he presentado mi renuncia formal al cargo de Vice Jefe de Gabinete", comienza el escrito, al tiempo que resalta: "Hoy, pasados exactamente 1000 días desde aquel 10 de diciembre de 2015, me toca dar un paso al costado, y lo que quiero expresarte en primer lugar es mi profunda y eterna gratitud por la oportunidad que me has dado de servir a la Patria a tu lado".

En otro tramo del escrito, el exfuncionario recuerda momentos junto al primer mandatario y destaca su "permanente intención de darlo todo para resolver de una buena vez los problemas que nos acosan a los Argentinos desde hace tantas décadas. Te he visto, muchas veces, tomar decisiones difíciles con tremendo coraje teniendo siempre como único norte la búsqueda del Bien de todos, con foco especial en las mujeres y los hombres de a pie, los que no acceden a los pasillos del poder".



"Te he visto emocionado, entusiasmado, preocupado, pero siempre convocando desde las entrañas a poner lo que hay que poner para hacer lo que hay que hacer. No desfallezcas. Seguí firme. Somos muchos millones los que confiamos en tu liderazgo. Y desde el llano, o desde donde sea, contás con todo mi apoyo", resalta.

Luego, habla sobre el equipo de Cambiemos y destaca que "más allá de aciertos y errores, tuve la oportunidad de compartir la épica que nos propusiste de poner al Estado al servicio de todos los argentinos con cientos de mujeres y hombres plenamente comprometidos y guiados por la recta intención".

Incluso, apunta "al país todo, a todos mis compatriotas. A los que tanto nos apoyan, a los que piensan distinto, a los amigos, a los que critican, a los que siguen soñando a pesar de las dificultades" y, tal como lo había dicho el presidente, resalta que "depende de todos y cada uno que podamos hacer de nuestro país un mejor hogar para nuestros hijos".

"De mi parte, queda más fuerte que nunca mi vocación de colaborar con ese sueño grande. Y también, más fuerte que nunca la convicción que una Argentina republicana, próspera y justa es posible y está en dolores de parto. No dejemos que la desconfianza y el desánimo nos ganen. Sino sigamos juntos, trabajando con más fuerza que nunca en pos de esa Esperanza", finaliza.