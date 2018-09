Cristian Cabrera habló sobre el aumento de la carne.

Cristian Cabrera, carnicero de la localidad de Villa Cañás habló sobre el aumento de la carne con FM Sonic para Canavese Hnos. y dijo: "Todos los aumentos repercuten en el precio de la carne, lo que no me esperaba era el aumento de la carne de pollo, hoy cuesta más que el kilo de cerdo. El pollo cuesta $55 el kilo y el cerdo $30. A un kilo de carne se le gana aproximadamente $15. Hay que ir manejándolo porque si se aumenta mucho no se vende. Por lo general el kilo de media res cuesta entre $95 a $110 según el proveedor, hoy en día no conviene comprar los cortes, porque un kilo de asado tiene un valor de $140 y lo tenes que vender a $200.

La gente elige mucho comprar cerdo. Hay muchos aumentos que no son claros, vienen dos proveedores el mismo día que aumenta el dolar y uno aumenta $3 el kilo y el otro baja $3 el kilo, son cosas que no se entienden. En la semana aumento un 8% el precio, por el momento no se ve reflejado en las ventas."