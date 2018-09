Aseguran que los gastos por movilidad de los diputados se mantienen congelados

Desde la Cámara baja negaron que hayan realizado algún incremento en los montos asignados para moverse por el país y afirmaron que no realizarán ningún incremento.

En medio del ajuste que no discrimina sectores, desde la Cámara de Diputados salieron a aclarar que no hubo ningún incremento en los montos asignados por movilidad y afirmaron que se mantendrá congelado.

Luego de que se conocieran las desorbitantes cifras que los legisladores recibían por el canje de pasajes, se decidió en abril pasado eliminar el esquema y aplicar el de movilidad que rige actualmente.



“Ante la circulación de afirmaciones inexactas sobre el monto que perciben algunos diputados nacionales en concepto de movilidad,la Secretaría Administrativa de la Cámara de Diputados aclara que no se ha producido ni está previsto ningún incremento ni actualización en ese ítem, que se mantiene congelado desde su entrada en vigencia”, explicaron a través de un comunicado.

Si bien explicaron que el monto no se modificará, agregaron que en un anexo de la resolución 487 contempla un mecanismo de actualización semestral de acuerdo a la variación que registre el precio del litro de nafta.



“La efectiva aplicación de esa cláusula depende, sin embargo, de un específico acto administrativo que no se ha dictado ni está contemplado dictar. El anexo fija un criterio y una pauta objetiva para que eventuales actualizaciones queden subordinadas a un patrón de referencia y no dependan de criterios arbitrarios”, detallaron desde la Secretaría, aunque remarcaron que la actualización no se realiza sin una nueva resolución.

En otro orden, recordaron que la eliminación del canje de pasajes permitió un ahorro anual de casi 100 millones de pesos, y agregaron que además permite aportar “una mayor transparencia en la gestión y asignación de pasajes tanto aéreos como terrestres”.