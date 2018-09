Garavano: "Esperamos que todos los que ingresen al Poder Judicial paguen Ganancias"

Luego de que el gobierno de Mauricio Macri y la oposición evaluaron la posibilidad de que los jueces paguen el impuesto a las Ganancias, el jefe de la cartera de Justicia, Germán Garavano, en declaraciones a Cadena 3 y radio Mitre Córdoba, ratificó: "Esperamos que todos los que ingresen al Poder Judicial paguen”.

“El Congreso hizo un esfuerzo muy grande año y medio atrás aprobando la Ley porque hoy todos los nuevos, no solo los jueces sino los fiscales, defensores, funcionarios y empleados que ingresan al Poder Judicial, pagan Ganancias. Ya hay más de 400 personas en estas condiciones, va a ser un proceso gradual”, precisó el ministro.



El funcionario oficialista sostuvo que, pese a la medida cautelar que bloquea que algunos paguen ese tributo, desde el Gobierno esperan que este recurso, que está siendo estudiada por la Corte, “pueda ser revocada para que todos los que ingresan al Poder Judicial paguen el impuesto, para que todos los miembros de la Magistratura se equiparen con todos nosotros, que pagamos el impuesto a las ganancias”, dijo.

“Creo que un proyecto de ley que haga pagar a todos va a generar una cantidad de juicios y discusiones que a lo mejor tornan inviable la solución ideal”, añadió. “Apostamos a un proceso de transformación de la propia justicia que en varias jurisdicciones se va dando, con el horario, con el ingreso con exámenes muy exigentes, de a poco hay poderes judiciales que van siendo más profesionalizados, más abiertos a los reclamos de la sociedad que pide igualdad y justicia”, continuó.



Por otra parte, el ministro de Justicia también habló acerca de la imputación a funcionarios del Gobierno nacional por el polémico acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La imputación del fiscal federal Jorge Di Lello recayó sobre el presidente Mauricio Macri, junto a Marcos Peña, Nicolás Dujovne y Luis Caputo por haber pasado por alto al Congreso de la Nación.

Cabe destacar que, la causa se inició por una denuncia formulada por el ex diputado nacional Claudio Lozano y el titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, quienes señalaron que el acuerdo con el organismo que conduce Lagarde se concretó pese a que no estaba contemplado en la Ley de Presupuesto ni tampoco estaban habilitados los funcionarios por una ley que lo autorice a partir de haberle dado intervención previa al Congreso de la Nación. Ante esto, Garavano opinó: “Claramente, son acciones que no tienen ningún sustento, se inscriben en estas denuncias políticas que se han hecho”.

“El Gobierno siempre se presentará a disposición de la Justicia y brindará la información que haya que brindar. Claramente son temas menores y, de nuevo, gente que busca su momento de fama, su momento para desestabilizar o atacar al Gobierno, pero son cosas que ya la gente se da cuenta”, remarcó contra la oposición.