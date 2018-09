La Oficina Anticorrupción pide ser querellante en el "Cuadernogate"

Este miércoles, la Oficina Anticorrupción presentó un escrito ante el juzgado que lidera Claudio Bonadio para ser considerada como querellante en la causa denominada "cuadernos de la corrupción". En ese sentido, el organismo que lidera Laura Alonso apuntó contra la expresidenta Cristina Kirchner al ubicarla "en la cúspide" de la presunta "estructura delictiva" que habría obtenido millones de pesos mediante el pago de coimas provenientes del "club de la obra pública".



En el documento, presentado en el Juzgado Federal N° 11, la OA destaca que desde mayo de 2003 y hasta diciembre de 2015 "habría existido un acuerdo de voluntades direccionado a crear y mantener una organización liderada por quienes estaban investidos como los máximos responsables de la administración del país, para que mediante un mecanismo ordenado, sistemático, sustentado en el tiempo, y compuesto por varias personas con distintos roles, fluyeran pagos de dinero, que se sabían corruptos, de parte de personas que generalmente estaban vinculadas a distintas empresas beneficiarias de contratos públicos".



Asimismo, la entidad que lidera Alonso, mediante un comunicado de prensa, ubica a la actual senadora como máxima responsable, ya que asegura que "durante su presidencia se registra la mayor actividad de la organización". Incluso, también apunta contra el exministro de Planificación Julio De Vido, actualmente detenido en el penal de Marcos Paz.

Es que en el escrito resaltan que el exdiputado y la actual senadora "idearon cómo serían las distintas modalidades delictivas que le permitieron operar, con casi absoluta impunidad, a toda esta red corrupta desde el Estado Nacional, reclutando a otros sujetos, funcionarios y no funcionarios, que participarían activamente en las actividades ilícitas".



"El eslabón esencial de toda la estructura corrupta fue el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a cargo de De Vido, quien junto con Roberto Baratta -también detenido- habría establecido el sistema de recaudación", detallan desde la OA, al tiempo que se refieren a los empresarios ahora investigados y asegura: "Los encargados de retirar el dinero usaban como chofer a Oscar Centeno".

En tanto, el organismo que lidera Alonso se apoyó en los escritos que dieron inicio a la causa que también investiga el fiscal federal Carlos Stornelli y asegura: "Solo a modo de ejemplo, del relato de Centeno surge que en cuatro días se habrían obtenido U$S 13.600.00, a saber: el día 04/11/2009 lo recibido habría ascendido a U$S 2.100.000, el día 12/11/2009 a U$S 1.900.000, el 23/07/2010 a U$S 4.000.000 y el 07/10/2010 a U$S 5.600.000".

Vale recordar que este lunes, la exmandataria se presentó en Comodoro Py, negó las acusaciones del juez, y presentó un escrito donde le reclama al magistrado que investigue al presidente Mauricio Macri, ya que “se encontraba al frente del grupo empresarial familiar”. Además, denunció que para apropiarse del expediente, Bonadio y el fiscal de la causa, Carlos Stornelli, evitaron que fuera sorteada fabricando lo que técnicamente se denomina una relación de conexidad, algo que asegura es inexistente.

"Ni siquiera en tiempos de la inquisición se atrevieron a tanto", enfatizó y afirmó: "Soy juzgada por un juez enemigo o por un no juez". Incluso, insistió en que “los famosos cuadernos, no son cuadernos sino simples fotocopias” e hizo hincapié en que fueron obtenidos de manera ilícita y en contra de la voluntad de su autor.