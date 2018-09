Pullaro descartó la chance que se produzca un "estallido social" en la provincia

El ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro descartó de plano la posibilidad de que existan riesgos de que se produzcan un "estallido social" en la provincia de Santa Fe. No obstante, reconoció que se está trabajando "de manera preventiva y llevando adelante investigaciones" por situaciones que se están viviendo en otras ciudades del país.

"No tenemos miedo ni estamos preocupados por un estallido social. No tuvimos ningún tipo de alerta en la provincia. Pero sí estamos atentos por los rumores que circularon en las redes sociales", manifestó el funcionario tras la reunión del Consejo de Seguridad Provincial que encabezó junto al ministro de Gobierno, Pablo Farías, y de Justicia, Ricardo Silberstein.

Ante la consulta sobre la posibilidad de que se produzcan saqueos en la provincia, Pullaro respondió de manera tajante que "en este momento no tenemos ese tipo de conflicto. No existió ni el intento ni el conflicto en ningún punto de Santa Fe".

Sin embargo, reconoció que se toman medidas preventivas. "Algunos comentarios que podemos ver en las redes sociales ameritan a que desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y desde la provincia estemos atentos, veamos qué es lo que sucede y cómo podamos avanzar", reconoció.

En ese sentido, agregó que "estamos trabajando mucho de manera preventiva y llevando adelante investigaciones".

Pullaro también se refirió a la instigación a ese tipo de delitos a través de las redes sociales: "Me preocupó que se viralicen mensajes en donde se convocaba a actividades ilegales. Trabajamos fuerte en eso y vimos que ninguno de ellos tenía asidero. Comprobamos que ninguna organización estaba atrás de eso. Ni organización barril, ni civil, ni social".

Por último, sostuvo que "la preocupación no se descarta. Más en estos momentos difíciles que está atravesando el país, en los que fundamentalmente las clases trabajadora están siendo golpeadas. Por eso trabajamos de la misma manera, y fortaleciendo los esquemas preventivos".