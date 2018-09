Maria Gloria Rible: "Este chico (Javier Delgado) dice que es algo escandaloso e ilegal, no sé, este chico no está bien"

Maria Gloria Rible dialogó con Canavese Hnos. sobre las denuncias efectuadas en las redes sociales por la licencia especial otorgada al ex Delegado Seccional de AMSAFE General López Alberto Maurino, y dijo: "Desde AMSAFE General López se impulsa una campaña de difamación de información con perfiles falsos que comentan publicaciones con un nivel de desconocimiento pocas veces visto. El artículo que el doctor Maurino toma es el artículo 60 que lo puede tomar cualquier persona que esté dentro de la administración pública.

Delgado habla de escandaloso e ilegal y el ha repartido una agenda a los docentes donde figura el decreto 4597/83 que es el codigario de licencias, y expone, porque existe el artículo 60, causas no previstas en el reglamento con sueldo, esto corresponde para interinos, reemplazantes y titulares sin antigüedad. Y sin límites de días corridos y tiene que estar avalado por una resolución 89805 no usar sin la norma legal que lo autorice. Este es un derecho mas para todos los docentes. La falta de conocimiento en gestión gremial no les deja más alternativa que difamar solo a una persona, porque el tema es Maurino. Corriendo de eje cualquier situación de discusión.

Debemos decir que el Delegado Seccional miente nuevamente sobre algo que es claro en el reglamento. A Maurino le ofrecen el cargo, mientras estaba ocupando el de Secretario Seccional, y esos artículos se utilizan excepcionalmente para no cortar la carrera docente de la persona que está a cargo. No nos olvidemos que Alberto está ocupando el cargo dentro del comité mixto de seguridad e higiene de la provincia de Santa Fe, por lo tanto cuando se hace un pedido, hay que hacer una fundamentación que se entrega a la Regional, y pasa al Ministerio que ahí se decide si se otorga o no. En ese momento la Ministra considero que el artículo 60 era potable dárselo para que continuara su carrera docente y además con goce de sueldo.

Este chico (Javier Delgado) dice que es algo escandaloso e ilegal, no sé, este chico no está bien. Lo que más ruido me hace es que Delgado pública y expone documentación, y las licencias son privadas. Hay dos entes que pueden ser los que le dieron la información y son la Región 7ma o las escuelas donde Maurino tomo esos reemplazos. Porque a esta información solo se puede acceder a través de una clave que utiliza el Sigae, no puede entrar cualquier persona al legajo de un agente y ver cuál es su situación.

Lo que se tendría que revisar son las licencias médicas de muchos compañeros de General López que las usan para irse de vacaciones a Europa. Esto es una campaña pública que ha iniciado este chico y que miente sobre algo que es claro en el reglamento. Creo que él tiene una gestión “Maurino dependiente” porque como no tiene un proyecto sindical fuerte, certero y que pueda poner en práctica. A él lo eligieron para otra cosa, si tiene problemas con Maurino, que lo arregle en la justicia, porque insiste con las denuncias por lo que nos robamos y nunca lo llamaron a Alberto a declarar.

Por otra parte el jueves 6 de 8 a 17 en el Hospital local se realiza la elección departamental, provincial y nacional de la CTA. Tenemos dos CTA, una la de los trabajadores que representa la lista 10 y es la que nosotros apoyamos y la otra que es la CTA A que es la autónoma. Invitamos a todos los afiliados de ATE y AMSAFE para que puedan participar."