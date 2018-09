Javier Delgado: "Esta práctica a nuestro entender es un “bochorno político”."

Ante las denuncias efectuadas en las redes sociales por la licencia especial otorgada por la Ministra de Educación de Santa Fe al ex Delegado Seccional de AMSAFE General López Alberto Maurino. Javier Delgado actual Delegado Regional de AMSAFE declaró: “Nosotros en el día de ayer presentamos un escrito en la Regional para ver si hay algún tipo de explicación por parte del Ministerio, porque nos parece grave haber encontrado esto. Nosotros en función de algunos reclamos de docentes que teníamos escalafonados en cargo de directivos de la Escuela 206 del ex Normal de Venado Tuerto, chequeando información pública que todas las escuelas tienen acceso, y algunos compañeros que nos brindaron esta información pudimos ver que la segunda mitad del 2015 y todo el 2016, el ex Delegado Seccional tomó un cargo de vice dirección gracias a una licencia especial que lo otorgo la Ministra.

Nosotros como representantes gremiales, tenemos una licencia gremial, pero no podemos tomar reemplazos de esa licencia o si tomamos reemplazos tenemos que hacer posesión del cargo. El ex Delegado Seccional no hizo posesión de ese reemplazo que duro un año y medio y paso una licencia. Nos parece algo grave, ya que estamos en un contexto donde se está controlando a los docentes, y no defendemos a los docentes que hacen un uso indebido de las licencias. A la vez tenemos una tabla que nos rige un tanto arbitraria y el Ministerio esta de un modo bastante atento a esta situación.

Por otro lado tiene un doble discurso para ciertos dirigentes sindicales otorgando licencias especiales, porque recordemos que es muy raro que la Ministra otorgue este artículo 60 a cualquier docente que lo pueda llegar a necesitar y que escape al régimen general de licencias. No solo que perjudico a los docentes escalafonados, sino que también cobro el cargo, hizo antigüedad en el cargo y no fue a trabajar un solo día. No conocemos en el Departamento docentes que hayan tenido o que hayan gozado de este artículo especial, siendo que tenemos casos graves de docentes con enfermedades terminales, con problemas de salud, infinidades de problemas y nunca el Ministerio ha otorgado esta licencia. Por eso nos da que pensar que por un lado el Ministerio está muy atento al uso de licencias de todos los docentes y por otro lado esta licencia que otorga que hasta se puede considerar desleal por parte de nuestro empleador.

Por el momento las autoridades de la Regional nos dijeron que no es potestad de ellos haber autorizado esta licencia, entonces lo que pretendemos con el escrito es que nos den una respuesta desde Santa Fe sobre esta práctica a nuestro entender es un “bochorno político”.“