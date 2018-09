Continúa la toma de colegios y facultades de la UNR

Tomás Alesso, presidente del Centro de Estudiantes del Instituto Politécnico, ratificó que las tomas pacíficas de los colegios que dependen de la UNR "se mantendrá durante todo el día en sintonía con las tomas de las facultades", y afirmó que las medidas de fuerza seguirán "porque lo que está en juego es el futuro de la educación".

El estudiante manifestó que el extenso paro que llevan adelante los profesores universitarios no pone en riesgo el año académico. "Las directoras de los colegios salieron a decir en los medios que no está en riesgo de perderse el años. Lo que está en juego es el futuro de nuestra educación. Por eso salimos a defenderla, por eso estamos en la calle, tomando los establecimientos".

En declaraciones al programa "Zysman 830" que se emite por La Ocho, Alesso remarcó: "Entendemos que el riesgo mayor no es este momento de la educación, sino que se termine de vaciar en los próximos años. Sin educación no tenemos futuro. No vamos a poder acceder a la educación, y porque muchos chicas y chicos hoy en día no pueden acceder a la universidad pública", agregó.

Con relación a si seguirán las tomas de los institutos, Alesso manifestó: "Esta mañana habrá una asamblea y vamos definir si seguimos. Lo vamos a ir evaluando en sintonía con el resto de las facultades. También estaba prevista una marcha hasta la plaza Montenegro. Vamos a ver cómo se desencadena esto. Hoy está el paro en el cordón industrial y probablemente ire a adherir al reclamo del Cordón. Todo está en veremos y a la expectativa de lo que resuelvan las asambleas".