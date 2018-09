María Rosa Chiapuzzi: "Ante un pedido del Concejo Municipal se atrasó el cierre de GEMED por tres meses y con una pérdida significativa."

María Rosa Chiapuzzi Gerente de Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos de Villa Cañas, dialogo con Oscar Canavese en "El primero de la mañana" sobre el lamentable cierre de GEMED en la ciudad y dijo: "La verdad que esto es muy doloroso, hemos intentado desde el 2015 cuando me hice cargo. Esto fue deficitario desde sus inicios pero eran montos manejables las perdidas. Ya desde el año pasado los números eran muy feos, porque a nosotros el ministerio de salud para poder estar habilitados que nos hacen las auditorias todos los años, teníamos que contar con tres ambulancias, con unidad de terapia intensiva, medico, chófer y enfermero. Por lo tanto el costo era cada vez más elevado. Y este año teníamos que afrontar la compra de otra ambulancia, dado que el año pasado se nos había quemado una, había que reponerla. Entonces lamentablemente nosotros hemos hecho muchos esfuerzos, que siempre trate de plasmarlos a la sociedad cada vez que me consultaban por un tema puntual, siempre en el cierre de la nota yo tocaba dos temas esenciales para la cooperativa de todos los asociados de Villa Cañas.

El tema es que la deuda de la energía cuando llegamos al corte, indudablemente es porque es el último recurso que tenemos. Porque la gente no viene a plantear que tiene un inconveniente cuando llega la factura, ahí es donde tienen que venir y siempre hay una solución para todo el mundo, al no venir no es obligación hacerles una nota. Porque muchos te dicen: “A mí no me avisaron”, no hace falta que se avise porque ya está en el recibo que hay dos fechas de pago, y pasada las dos fechas corresponde el corte como se realiza con otros servicios.

Volviendo al tema esencial, siempre se dijo que el servicio que prestaba GEMED no existía en ningún lugar del mundo, era un servicio donde, siempre doy un ejemplo muy burdo, “cuando una criatura iba a un cumpleaños y se comía todo a las 2 de la mañana tenían un inconveniente, iba un medico a verlo”, acá no se media si era un código rojo, una emergencia de vida o muerte. Ante cualquier situación acudía GEMED, siempre hemos tratado de brindar el mejor servicio. GEMED te salvaba la vida, no era un eslogan que nosotros decíamos, y siempre trate que eso la gente lo entendiera. Porque no es lo mismo que vaya un servicio de emergencia a tu casa, te traslade al hospital o a la clínica más cercana. Hay momentos que son muy críticos que la atención tiene que estar en el lugar donde se da, ya sea un accidente en la vía pública como hemos asistido siempre, o en domicilios con situaciones cardiovasculares, de epoc, de distintas patologías, ahí se le salvaba la vida a la persona, ahí te salvaba la vida GEMED.

Al margen que podríamos haber tenido ayuda de distintos sectores, el que por costumbre no lo valoró fue el usuario, es la población. Porque en cada domicilio tendría que haber existido por lo menos dos socios, porque después si es un grupo familiar y si el que se enferma es el otro y no el que esta de titular son cosas que se manejan. Como ahora se atiende al que no es socio, entonces ¿cómo no íbamos a atender a la persona que estaba viviendo en el domicilio donde había dos titulares que estaban pagando? Los atendíamos igual, siempre se busco la manera de atender a la sociedad. Lo que pasa que se acostumbraron a “lo uso y lo pago cuando me toca”, y hasta en esos casos protestaban cuando tenían que venir a pagar. No se valoro lo que teníamos, el resto de la Argentina no tenia lo que nosotros teníamos. Los servicios de emergencias atienden a los socios que tienen la cuota al día, sino son muy fríos dicen “no corresponde” y listo, acá se atendió a todo el mundo.

En este momento estamos en tratativas de vender las dos ambulancias, y dejamos en claro por medio de un comunicado que no tenemos nada que ver con ningún servicio de emergencia que se esté habilitando en la ciudad. GEMED el viernes lamentablemente cerró sus puertas, por lo cual no tenemos más servicio de emergencias. Pero si quedo el servicio sociales y hemoterapia, que no lo hace nadie, entonces consideramos que debemos seguir. Lo único que siempre se trato desde la cooperativa fue equiparar los costos, nunca se quiso sacar ganancia de este servicio. Otro de los factores que incide en los costos fue que en determinado momento la AFIP determino que se tenía que facturar cada caso por separado, por lo tanto no se incluía mas en el recibo, energía iba en un recibo aparte. Eso hacía que en el último tiempo con la situación económica como esta, mucha gente pagaba la luz y no pagaba GEMED. Pero históricamente paso que se tenía x número de abonados pero el 50% no estaba al día con la cuota. Y hay una ley que dice que ningún tipo de servicio puede cubrir sus pérdidas con otro tipo de servicio. Por eso tenemos toda la facturación por separados servicios sociales, GEMED, internet y la energía. Habíamos llegado a un punto donde le estábamos sacando un monto muy importante a la energía para cubrir el servicio de emergencias que el usuario no lo respetaba. Entonces todos los meses con ese dinero eran obras que se podían realizar para mejorar el servicio eléctrico. Con respecto a los empleados, fueron indemnizados con el 100%, que es algo muy importante, porque cuando se da de baja un servicio el porcentaje de la indemnización es un monto menor por ley. Ante un pedido del concejo municipal se atraso el cierre de GEMED por tres meses y con una pérdida significativa. Para que ellos pudieran organizar otro servicio de emergencia. Y me canse de viajar a Santa Fe para llegar a un acuerdo y realizar un convenio, pero nunca lo logramos.

Esperamos que pronto venga gente de la EPE a prestar una charla a los medios, para que expliquen que hay cuestiones que también los excede a ellos, un ejemplo cuando ingresa menos potencia de la que tiene que ingresar y es mas bajo el voltaje."