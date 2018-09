Cuáles son las 6 medidas del Gobierno para alcanzar déficit cero en 2019

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, comunicará las acciones para alcanzar el equilibrio fiscal en 2019, la principal baza que jugará el Gobierno en Washington, para renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Como uno de los ejes centrales de la propuesta, el Ejecutivo impulsa cambios a su política tributaria sobre la exportación de granos, oleaginosas y sus derivados. Las retenciones se extenderán a los principales rubros exportadores, con el fin de obtener una recaudación extra equivalente al 1% del PBI.

En números, el incremento de los Derechos de exportación implicarán una recaudación adicional en 2019 de $280.000 millones (algo más de USD 7.000 millones al tipo de cambio actual). Para arribar a este resultado, la cartera de Hacienda calculó ingreso extra de $4 por cada dólar de las exportaciones primarias y $3 por dólar para el resto de las exportaciones.

Macri dijo que las retenciones “son un impuesto malísimo”, pero argumentó que se amplían por “una emergencia”



También involucra una reducción al 18% en la alícuota para porotos, harinas y aceite de soja, que componen el rubro principal de las exportaciones del agro.

Hacienda puntualizó que el déficit fiscal primario (previo al pago de vencimientos de deuda) será de 2,6% del PBI este año. Para llevarlo a 0 por ciento el año próximo, se recurrirá a:

1) Ahorro del Gasto de Capital, es decir el gasto en activos fijos o desembolsos de fondos, tendrá un recorte de 0,7% del PBI, que en términos reales, dada la devaluación del peso argentino, significará un ahorro real del 50% del PBI. Aplica, entre otros ítem, a las obras de infraestructura.

2) Ahorro en subsidios del 0,5% del PBI, gracias al traspaso de la Tarifa Social Eléctrica y Transporte Automotor.

3) El Gobierno estableció un ahorro en Remuneraciones y gastos operativos del 0,2% del PBI.

4) También fija un ahorro en Otros gastos corrientes de 0,2% del PBI.

5) Por otra parte suspenderá por un año la reducción de aportes patronales, es decir la denominada reducción del Mínimo No Imponible para dichas contribuciones, por cuanto el Gobierno va a mantener una recaudación por este concepto de 0,2% del PBI, que en un principio estaba previsto que se iba a resignar en 2019.

Con la postergación por un año de la suba del mínimo no imponible de las

contribuciones a la Seguridad Social prevista para el año 2019 el Gobierno espera una recaudación adicional de $40.000 millones en 2019.

6) Asimismo, prevé un ingreso adicional por Derechos de exportación del 1% del PBI el año entrante.

El Presidente adelantó que habrá un “refuerzo en septiembre y diciembre” para las prestaciones sociales

En su mensaje al país, el presidente Macri expresó: "Sabemos que es un impuesto malo, malísimo, que va en contra de lo que queremos fomentar: más exportaciones para generar más trabajo en cada rincón de la Argentina. Pero les tengo que pedir que entiendan que es una emergencia y que necesitamos de su aporte".

Como contrapartida, Hacienda garantiza un aumento del gasto de 0,3% del PBIpara ampliar las prestaciones sociales. Lo hará a través de la aplicación de la fórmula de movilidad y el aumento de 2% en cantidades. Asimismo, anticipa que el resto gasto social crecerá al ritmo de la inflación para que no haya una caída del poder adquisitivo para los sectores sociales más vulnerables.

Macri aseguró que las medidas de austeridad y el acuerdo con el FMI se llevan adelante "cuidando siempre a los que más necesitan, porque sabemos que con esta devaluación la pobreza va a aumentar. Y vamos a estar ahí, para quienes más expuestos están en este momento"

"Por eso, las personas que reciben Asignación Universal por Hijo (AUH) y otros programas sociales van a recibir su refuerzo en septiembre y diciembre. También vamos a reforzar los programas alimentarios en todo el país para garantizar disponibilidad de alimentos en los comedores y merenderos. Y a partir de este mes vamos a reforzar el programa de Precios Cuidados", agregó el Presidente.