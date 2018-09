Juventud consiguió un triunfo clave ante Sportsman

Se pone apasionante la lucha de los equipos en todos los frentes, salvo Náutico que perdió la categoría hace un par de fechas atrás, los demás pelean en estas 4 fechas que aun restan por una mejor ubicación en el torneo.

Esta derrota, la tercera consecutiva del “tren blanco”, complica las aspiraciones de poder clasificar por un lugar en la zona campeonato. El local que no jugó un buen partido, nunca le encontró la vuelta a un duro partido, terminó sucumbiendo ante un equipo que saco la temprana ventaja. Y luego en la etapa complementaria se cerró bien en defensa, junto sus líneas para ofrecer pocos espacios y se aferro a un juego clave.

En el primer tiempo se decidió el partido, en esa etapa los equipos salieron a jugar un partido intenso, dinámico y con algunas situaciones claras para marcar. El tramite fue parejo, equilibrado, donde la visita fue más punzante y peligroso por el sector izquierdo de ataque con Ivo Zamarini, como abanderado.

A los 5’ se registro la primera situación importante para destacar, Ivo Zamarini avanzo y se puso a cara a cara con el portero local, la definición del lateral, que antes había dejado una marca en el camino fue al primer palo del arquero Elías Oro, que mando el balón al córner.

Más tarde el ex Sportsman, Sergio Gallego remato al medio del arco donde estaba ubicado el portero local.

El primer cuarto de hora, también Sportsman tuvo las suyas para adelantarse en el marcador, a los 10’ un tiro libre desde la izquierda reboto en la pierna de Mariano Medrano que casi descoloco al “paton” Giménez. Sobre los 13’ Mena García capturo un balón en plena salida adversaria, se asocio rápido con Gabriel Gaitán y luego termino definiendo cruzado, desviado.

La apertura y ruptura total del partido se produjo a los 18’, Juventud aprovecho una contra luego de una pelota detenida en contra, salió rápido con Wilson Paredes que metió el pase largo y luego fue a buscar al área un balón que llego elevado desde la derecha, lo paro de pecho y luego con un zurdazo lo coloco al ángulo a la izquierda de Elías Oro para el 1 a 0.

A partir de ahí, el partido ya no fue más el mismo. El accionar se volvió enredado, friccionado y con pocas luces para atacar.

En el complemento; el partido se torno deslucido. Aprovechando su ventaja en el tanteador, Juventud Unida jugo a lo que más conoce, se defendió escalonadamente, paro dos líneas de cuatro, y jugo de contra golpe con los hermanos gallegos; Sergio y Leandro.

Por su parte Sportsman; trato de buscarle variantes a su juego pero sin consecuencias positivas; Gabriel Gaitán jugo prácticamente todo el partido de espaldas y tuvo para asociarse muy poca compañía. El local siguió siendo un equipo inconexo e irresoluto y termino cayendo en el embudo que le planteo el rival.

Sobre los minutos finales la visita pudo haberlo definido pero las imprecisiones de Manuel Regis y Sergio Gallego se estiro hasta el pitazo final del árbitro.



POR MAXI MONZON