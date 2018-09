Entre Ríos admite que no tiene recursos ni decisión para combatir el fuego en las islas

La quema de pastizales en las islas ubicadas en el departamento entrerriano de Victoria trajo aparejada, como en otros años, numerosos inconvenientes no sólo a los rosarinos sino además a los miles de automovilistas que utilizan a diario la conexión vial que une nuestra ciudad con esa localidad ubicada a 60 kilómetros.

Para combatir esas quemas -la mayoría realizadas de manera ilegal-. el Estado entrerriano cuenta con una lancha en reparación y un avión hidrante que no hizo ninguna descarga de agua hasta el momento. Pero además, no se ha conseguido aplicar ninguna multa o sanción, además de no conocerse con certeza quién o quiénes son los dueños de los campos donde se producen los incendios, en una superficie que abarca unas 270 mil hectáreas.

Otra preocupación es la inacción del gobierno entrerriano, que considera que los focos registrados no son lo suficientemente importantes como para ser extinguidos. Así, no existe prácticamente un registro donde conste que se hayan aplicado multas o sanciones por quemas de pastizales, cuya autorización debe ser pedida por los propietarios de campos. Por ahora, mucho humo y pocas acciones concretas.