Rufino: recibió 76 impactos de bala en una agresión

Todo se inició con la denuncia de un vecino quien informó que se encontraba en calle Bronw al 500 junto a su hermano y en esa instancia se hicieron presentes, en un Volkswagen Gol, dos sujetos quienes fueron reconocidos por la víctima. Allí fue cuando uno de ellos, sin mediar palabras, sacó un arma de fuego tipo escopeta y le disparó a su hermano, luego de esto se dieron a la fuga. El joven fue trasladado en moto al Hospital Local donde la

doctora de turno que lo atendió dijo que presenta 76 impactos y que le extrajeron 3 municiones, las cuales fueron tomadas por policia científica. Atento a esto en consulta con el fiscal en turno el Dr. Clavero, una vez interiorizado de los pormenores del caso ordenó que se realice una requisa voluntaria en el domicilio de los sospechosos en

búsqueda del arma de fuego, además que se secuestre el automovil y que procedan a la detención de ambos.

Momentos despues se llevó a cabo dicha orden junto al jefe de Comando Radioeléctrico, policía Científica y personal de Comisaría Tercera en el domicilio de los supuestos agresores donde no se halló el arma de fuego. El personal actuante procedió a la detencion de uno de ellos, ya

que el otro sujeto no se encontraba en lugar, y también secuestraron el auto.

En sede de Comisaría Tercera al detenido se lo notifico de la causa Abuso de Arma, quedando detenido hasta la audiencia imputativa.

Se procura la detención del co participante del hecho.