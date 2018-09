El Gobierno ratificó a Nicolás Dujovne como ministro de Hacienda

En medio de una seguidilla de reuniones en la Quinta de Olivos y versiones sobre cambios profundos en el gabinete de Mauricio Macri, el Presidente ratificó a Nicolás Dujovne como ministro de Hacienda. En las últimas horas, el jefe de Estado había invitado al extitular del Banco Nación, Carlos Melconian, a sumarse al Gobierno, pero el economista presentó una serie de exigencias -como mayor incidencias en otras áreas, como el Banco Central- que el mandatario desestimó.



En plena tormenta económica tras la devaluación, Dujovne presentó como un gesto político su renuncia, pero Macri le pidió que continúe después de realizar diferentes sondeos que respaldaron su lugar en Cambiemos. El lunes formará parte de los anuncios oficiales y viajará a Washington para continuar con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional.



Mientras tanto, todavía se mantiene la incertidumbre sobre la esfera de la jefatura de Gabinete. Aunque se confirmó que Marcos Peña seguiría en su puesto, uno de sus vicejefes, Mario Quintana, ya no formaría parte del Gobierno. Pero, por otro lado, Gustavo Lopetegui continuaría en su cargo, junto al Presidente.

En la lista de incorporaciones, Alfonso Prat Gay, el exministro de Hacienda y Finanzas, volvería a formar parte del equipo oficialista como canciller. Las negociaciones sobre su cargo estarían avanzadas y hasta tendrían el apoyo de la Unión Cívica Radical, pero todavía no es una certeza.

Las principales frases de Marcelo Bonelli

"Nicolás Dujovne fue ratificado como ministro de Hacienda".

"Carlos Melconian habría propuesto una serie de exigencias que no fueron aceptadas por Mauricio Macri".

"Dujovne presentó como un gesto político su dimisión, pero Macri lo ratificó como titular de la cartera".

"Dujovne va a participar de los anuncios del lunes".

"Hasta ahora Melconian no se incorporaría al Gobierno".

"Están avanzadas las negociaciones para la incorporación de Alfonso Prat Gay como canciller, pero no está cerrada".

"Marcos Peña queda como jefe de Gabinete debilitado".

"Gustavo Lopetegui seguiría en el Gobierno".