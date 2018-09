José López declaró ante Bonadio por la causa de los cuadernos

El ex secretario de Obras Públicas compareció ante el juez federal quien tiene previsto indagar a otros cuatro ex funcionarios por el pago de presuntas coimas.

En el marco de la causa que investiga los cuadernos de las coimas,Claudio Bonadio indagará esta viernes a cinco ex funcionarios. Así José López, Walter Fagyas, Rafael Enrique Llorens, Germán Nivello y José María Olazagasti pasarán esta mañana por los tribunales de Comodoro Py.

El ex secretario de Obras Públicas que transportó los bolsos con millones a un convento fue el primero en declarar en los tribunales de Retiro: lo hizo antes de las 7 de la mañana. López está acogido en el programa de testigos protegidos.

En tanto, el ex presidente de Energía Argentina SA (Enarsa), el ex subsecretario de Legal del Ministerio de Planificación, el ex subsecretario de Obras Públicas y el ex secretario privado del ministro Julio De Vido, declararán ante el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 11 en el transcurso de la mañana.

El jueves, Bonadio tomó cinco nuevas indagatorias: tres empresarios y dos ex funcionarios, entre ellos Roberto Baratta quien era el jefe del chofer Oscar Centeno, el aportante de los cuadernos.

La mayoría se negó a declarar y ninguno aportó datos trascendentes para la investigación, según relataron fuentes de la causa. El lunes, en tanto, Bonadio vuelve a convocar a la ex presidenta Cristina Kirchner para que amplíe su indagatoria.