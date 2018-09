Milardovich respondió a los reclamos municipales por el Parque: “Freyre y su gente ponen palos en la rueda a una obra emblemática”

“A esta altura de los acontecimientos nada me sorprende, una vez más queda demostrado la forma de hacer política del intendente Freyre (José) y de su gente oponiéndose.

Es que en la conferencia de prensa encabezada por el secretario de Espacios Públicos y Medio Ambiente, Darío Mascioli, junto al subsecretario de Educación y Cultura, Sebastián Roma; el director de Deportes, Alberto Hornstein; el concejal Pedro Bustos y la directora de Higiene Urbana y encargada del Parque Municipal, Luján Ontivero, pidieron una urgente reunión con la provincia para definir los tiempos y el plan de obras, criticando el modo de llevar a cabo la obra de remodelación del Parque General Belgrano

“Realmente no entiendo las declaraciones porque muestran un desconocimiento absoluto que tienen sobre los procedimientos para realizar una obra de este tipo, que ha superado todas las instancias previas del proceso ejecutivo, lo que tiene que ver con el proceso licitatorio, la adjudicación de la obra, la firma del contrato, los plazos y cuáles son los lugares que se van a intervenir. Pero aún más preocupante es que desconozcan que hubo una reunión de coordinación en la sede del Nodo hace un par de semanas atrás donde se acordó la forma que se iba a trabajar y las alternativas que iba a tener que buscar para las actividades que se realizan ahí”, disparó un ofuscado Milardovich.

En ese sentido destacó “la falta de sentido común en este tipo de tareas” y ejemplificó: “Cuando uno va a realizar una remodelación en su casa sabemos que nos vamos a encontrar con incomodidades e inconvenientes, pero uno lo hace sabiendo que posteriormente la mejoría es notoria”.

Seguidamente el funcionario provincial contragolpeó, resaltando: “Poner en duda que el proyecto tiene otras características, que la pileta no se va a hacer. No se entiende ya que esta todo escrito en un procedimiento muy claro de licitación pública. Cuestión que lamentablemente la Municipalidad no está acostumbrado a hacer y por eso los problemas en la calle Belgrano y en diferentes obras que ellos han conducido”.

Por otra parte consultado por los tiempos asignados a la obra, respondió: “Están remarcado en la licitación pública, habla de un año de trabajo contemplando que las condiciones climáticas y otras variables pueden retrasar los plazos”.

Y en ese sentido insistió: “Realmente el desconocimiento de esta gente es preocupante y más aún lo es la intencionalidad política de poner en duda todo lo que hace la provincia”. Para luego recordar: “Ya les pasó con la obra del Hospital el intendente Freyre y sus funcionarios que pusieron en duda la obra, hablaron en su momento que no se iba a hacer nunca que era una maqueta y después tuvieron que ir aplaudir y cortar la cinta”.

Finalmente, pidió “tomar nota que el gobierno de la provincia trabaja con seriedad y que llevan adelante la obra en un proceso lógico de licitación, de plazo de obra y de inversión” y acotó: “Destaquemos esto, 80 millones de pesos invertido en un lugar emblemático de la ciudad. Por lo demás invitó a Freyre y a sus funcionarios que abandonen estas conductas que no contribuyen a nada”.