Real: “Seguiremos dando la discusión porque tenemos una Constitución obsoleta”

Luego del acto en Santa Fe, durante el martes 28, junto a las fuerzas políticas del Frente Progresista Cívico y Social; y el Gobernador, el Legislador del PDP dijo: ”En nuestro Partido somos reformistas y este tema ha sido debatido de manera abierta y plural. Más allá de los diferentes aportes y visiones, la necesidad de la reforma es inminente. Seguiremos dando la discusión porque tenemos una Constitución obsoleta. El mundo y Santa Fe han cambiado. Se trata de la norma fundamental de la Provincia, que establece el funcionamiento de las instituciones, asegurando la administración de justicia, el régimen municipal y la educación”, aseguró Real.

El Partido Demócrata Progresista tiene una historia reformista, dentro de los ejes que históricamente ha planteado está el régimen electoral, el Poder Legislativo en sus capítulos referidos a sus atribuciones, conjuntamente con la formación y sanción de leyes, con un Parlamento Unicameral con representación proporcional, el Poder Judicial y Ejecutivo, el Juicio Político, Consejo de la Magistratura; entro otros puntos.

“Como Diputados Provinciales hoy nos hemos preguntado por la necesidad de la reforma, en estos largos días que venimos debatiendo esta cuestiones. Algunos se oponen porque no es la oportunidad, otros plantean el recorrido pueblo por pueblo y nos hablan de tiempos que no se agotaron. En 1890 Lisandro de la Torre habló de autonomía municipal, fue visionario y nosotros en 2018 nos seguimos preguntando si es el tiempo de modificar. Lo que ya no se discute en el mundo, que es el federalismo, la democracia de proximidad, la autonomía, aquí aún genera dudas. Nosotros todavía tenemos, junto con Mendoza, las Constituciones más viejas, cuando en su momento fuimos pioneros”, agregó Real.

La última sanción de una Convención Constituyente de la Provincia fue el 14 de abril de 1962 y nuestra Constitución Provincial se debe adecuar con la Carta Magna Nacional, donde se consagra n nuevos derechos y garantías; y nuevas instituciones a partir de 1994.

En su momento nuestras Constituciones de 1921, en el Gobierno de Luciano Molinas y la de 1962, fueron consideradas de las más modernas para su época. “Los responsables de llevar adelante la acción política para adaptarla a nuestros tiempos somos los actores directos. Se deben agregar puntos ligados con los derechos de tercera generación como la información pública y los del consumidor; los dos años de duración de los mandatos de los Presidentes Comunales. Y por último, se hace indispensable trabajar sobre las autonomías municipales plenas; no solamente para Rosario y Santa Fe, sino para las 42 ciudades y las 312 comunas. En el mundo las variables de representación política ya no se discuten. Se debe respetar la proporcionalidad en la distribución de las bancas en función de la cantidad de votos que recibe cada Partido, no puede ser que en Santa Fe el que gana se lleva 28 de los 50 diputados. Hoy quedó demostrado quienes quieren avanzar en la calidad institucional y quienes quieren mantener el statuo quo”, finalizó Real.