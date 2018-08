Macri resiste una fuerte presión para que eche a Marcos Peña

Mauricio Macri recibió en las últimas horas la presión más fuerte desde que es presidente para desplazar a Marcos Peña de la jefatura de gabinete, luego de que el peso superara la barrera de los 40 pesos en el día más negro del Gobierno.





Las presiones provienen tanto desde los empresarios y el peronismo como de propios sectores de la coalición oficialista.

En el mundo empresario ya dan a Peña, el hombre de mayor confianza del presidente, como fuera del Gobierno y exigen que junto a él se vayan sus vicejefes Mario Quintana y Gustavo Lopetegui. Pero Macri se sigue resistiendo a deshacerse de su mano derecha.

Marcos Peña se defendió de las versiones de renuncia: "no es la solución cambiar de funcionarios"

El jefe de gabinete había salido a negar cambios esta misma mañana y aseguró que no se estaba ante un "fracaso económico". Luego de sus declaraciones, el peso se devaluó un 20 por ciento. Y Peña recibió una inesperada réplica de María Eugenia Vidal. "Yo creo que estamos ante una dificultad y no reconocerlo es no entender lo que le pasa a la gente", dijo la gobernadora bonaerense.

El gran candidato para reemplazar a Peña es Horacio Rodríguez Larreta, como anticipó LPO. Pero el jefe de Gobierno porteño resiste su pase a la Casa Rosada porque considera que podría hundir su proyecto presidencial. Por eso, trata de encarrilar el caos desde afuera y empuja a Carlos Melconian para un reforzado Ministerio de Economía. Fue así que empezó a hablarse de Rogelio Frigerio como reemplazo de Peña.

El miércoles por la noche Frigerio fue tanteado para ver si estaría dispuesto a asumir como jefe de Gabinete, en una jugada que representaría un guiño al peronismo. Pero el propio Macri resiste los cambios. De hecho le comunicó a los líderes del radicalismo que habrá cambios, pero no ahora.

En el entorno de Peña desmintieron a LPO estas versiones. El jefe de gabinete se mostró en las últimas horas junto al propio Frigerio y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, con motivo de la firma de compensación de deuda con el mendocino Alfredo Cornejo.

La furia de versiones comenzó el miércoles con los rumores sobre la renuncia de Nicolás Dujovne, enfrentado con Luis Caputo porque considera que se apuró el anuncio de la renegociación con el FMI. Este jueves con la nueva escalada del dólar llegó a Peña y en un día muy agitado alimentó las versiones la presencia de Emilio Monzó en la Casa Rosada. Se lo mencionó como ministro del Interior si Frigerio pasaba a la Jefatura.

Macri le dijo a los radicales que habrá cambios de Gabinete, pero no ahora

"El equipo es totalmente prescindible, puede cambiar como también pueden cambiar los instrumentos a implementar para cumplir los objetivos que fijamos al inicio de la gestión", se limitó a afirmar Frigerio este viernes.



Macri eligió por ahora mantener a Peña y en un gesto muy elocuente, el jefe de Gabinete cerró el jueves dando una charla pública en la Bolsa de Comercio junto al periodista Joaquín Morales Solá. Fue su manera de decir, sigo en el cargo.

Fuente: La Politica Online SA 2018.