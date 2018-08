Oscar Pieroni: "Los únicos que salimos perdiendo somos nosotros, porque los que se llevan la plata son ellos"

Oscar Pieroni habló sobre la reforma de la Constitución Provincial, dijo: “Hay un proyecto que ingreso a la cámara de diputados en el mes de abril sobre una reforma que el gobernador, la planteo el día 10 de diciembre del año 2015 cuando asumió la gobernación. En mayo del 2016 se convoca a todos los partidos políticos con representación parlamentaria, todos se manifiestan reformistas, con la necesidad de reformar la Constitución de 1962, mas allá de la incorporación de derechos, de preservar la caja de jubilaciones, de las empresas públicas para que no se puedan privatizar, de los mandatos de los presidentes comunales, mas allá de todo esto que la gente imagine en 1962 era un mundo totalmente diferente, internet no existía, el celular tampoco, era otro mundo.

Se plantea el proyecto y se hace toda una serie de charlas, se consulta a especialistas, se trabaja en comisiones, se consulta a la gente la reforma constitucional y se elabora un proyecto. Este proyecto, va a la legislatura en el mes de abril de este año, insólitamente va a 5 comisiones. Por ejemplo en 1949 el peronismo aprobó una reforma sobre tablas. En este caso nosotros teníamos que habilitar que se convoco a institucionales constituyente para que reformen la constitución, de eso se trataba. De los 50 diputados que nos habíamos demostrado como reformistas, el 50% vota en contra del tratamiento, la verdad insólita absolutamente, porque ni siquiera se trato.

Hay tres sectores, uno plantea que se tiene que reformar toda la constitución, que tiene 119 artículos y se reforman 85, los que no se reforman son lo de forma. Otro sector marca que no es el momento de reformar, y no creo que sea por el tema electoral porque en ningún momento se dijo que Lifschitz iba a ser gobernador en 2019 y el siempre dijo que si había algún obstáculo se podía tratar. Lo que si se planteaba era elaborar un proyecto que contemplaba reformar el artículo 64 que es el que permite o no la reelección del gobernador, y después hay que elegir convencionales que iban a decidir si le daban la reelección, o si esto rige dentro de 5 o 10 años. De hecho la constitución de 1921 empezó a regir en 1932.

En cuestiones electorales lo que cambia es que los mandatos comunales de 2 años pasan a 4 años, que el gobernador es el único cargo que no puede ser reelecto en la provincia de Santa Fe, que el gobernador puede reelegirse solo una vez y que todos los cargos concejales, intendentes, presidentes comunales, diputados, senadores, gobernador, todos tienen una sola reelección. Hay otro tema que involucra a los electores, y es que a los 16 años un joven puede votar al presidente de la Nación, pero ese mismo chico no puede votar la comisión comunal de su pueblo, porque los cargos provinciales se votan a los 18 años. Nosotros lo que hacemos es habilitar que se trate o no ese tema, después lo decide la convención que es soberana. Nos perdimos una posibilidad muy importante de avanzar en la constitución.”

Por otro lado el Diputado Provincial hablo sobre la suspensión de la obra del gasoducto regional sur, y dijo: “Esta situacion es lamentable, quedaron los caños que se vencieron, se tienen que poner $65.000.000, que en realidad hoy no se sabe cuánto vale, y creo que hoy debe estar en $200.000.000. Es una obra imposible de asumir desde la localidad de Venado Tuerto, es un despropósito en la forma que se encaro. Esto tendría que haber estado encabezado por el gobierno nacional. Lo que sí es real es la necesidad de un servicio indispensable, que da calidad de vida a tantas localidades. Haber privatizado el gas en la forma que se lo hizo, porque se regaló, fue la más terrible privatización. Y no están haciendo nada, se están robando la plata, encima nos privan del desarrollo y la calidad de vida.

Los que roban la plata y se la llevan son siempre los mismos, y ahora ponen en riegos los PPP, la forma de robarnos plata a todos, con estos emprendimientos supuestamente públicos- privados. Es mentira, el Estado sale de garantía y va a terminar pagando el Estado, como ya lo hizo. Esta gente es la misma que hizo negocio con el Menemismo, el Kirchnerismo y están haciendo negocio con ellos. Y los únicos que salimos perdiendo somos nosotros, porque los que se llevan la plata son ellos. A cada uno de los asalariados los empobrecieron, con el sueldo hoy se compra un 40% menos. Y esa plata va a parar a los tipos que tenían información privilegiada, y le vendieron 300.000.000 de dólares a $32 y al rato valía $35”.