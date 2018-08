Villa Cañas - Moto robada recuperada y robo en negocio de indumentaria deportiva.

Se informa en cuanto a los hechos suscitados en esta ciudad, que en fecha 29 de agosto de 2018, siendo las 00:30 horas, se recepciona denuncia por parte de la señora S.L. la cual manifiesta que hace una hora y media aproximadamente, notaron la faltante de una de sus motocicletas, que se encontraba estacionada próxima a la puerta de ingreso de su vivienda y ventana de su habitación. La motocicleta se encontraba sin llave y con el manubrio trabado. Se trata de una motocicleta marca Zanella 200 cc RC-R, de color rojo, con escape deportivo, dominio A034 PMQ. En forma inmediata se realiza consulta telefónica con fiscal de turno y se procede a dar conocimiento a todas las dependencias policiales del Departamento General López, para que se efectúe el secuestro de ser posible. Resultado de dicho rastrillaje mancomunado, se logra hallar la motocicleta antes mencionada en jurisdicción de la localidad de Teodelina, donde el personal policial de esa localidad, procede al secuestro de la misma, la cual se hallaba en una zona periférica a la ciudad, abandonada y oculta entre pastizales. Tras tomar conocimiento a la propietaria del hallazgo, el cual queda a disposición de la comisaria de esa localidad.

En fecha 30 de agosto de 2018, siendo la 00:50 horas, se toma conocimiento a través del Centro de Monitoreo del Municipio local, que se habría activado la alarma del comercio "F21", ubicado en la intersección de calles 53 y 54 de esta ciudad, en forma inmediata se le da conocimiento a la propietaria del lugar quien se apersona rápidamente, constatamos que el vidrio de la ochava del local, se encuentra dañado, hallándose en el lugar el ladrillo de importante pote, constatando la faltante de un par de zapatillas de mujer, marca NIKE de color amarillo y negro, con cordones y suela de color amarillo, un par de zapatillas de hombre marca NEW BALANCE, de color verde petróleo y color blanco en degradé, una mochila para trekking con ajuste en la cintura, marca NEW BALANCE de color negro y azul francia y ropa nueva de la cual no puede precisar con exactitud cantidad ni marca.

Tras visualizar las cintas fílmicas referentes al presente hecho, se procede a realizar patrullaje intensivo por zona urbana, logrando divisar en la Intersección de calles 57 y 42 un masculino que se desplazaba en forma pedestre por calle 57 con sentido al punto cardinal sur, hacia calle 40 de esta ciudad, al observarlo logramos visualizar que portaba en su espalda una mochila de características similares a la que había sido sustraída momentos antes del local "F21", inmediatamente le damos la voz de alto identificándonos, al descender del móvil policial procedemos a entrevistar al transeúnte, quien se muestra nervioso y manifiesta estar volviendo de su trabajo, ambos actuantes proceden a interrogarlo preguntando por la procedencia de la mochila, momento en el cual el masculino llamado M.C. intenta darse a fuga corriendo raudamente, por lo cual el personal policial interviniente procede a la aprehensión del mismo, el cual comienza a forcejear negándose a ser arrestado, en dicho forcejeo personal femenino de esta dependencia resulta lesionada, debiendo ser asistida posteriormente por el Médico de Guardia del SAMCO local. Dicho procedimiento concluye con la detención del masculino y su posterior traslado a sede policial, donde se hizo presente la propietaria del comercio, quien reconoció en presencia de testigos los artículos secuestrados como propio, se hace constar que los mismos poseen sus etiquetas y códigos. Seguidamente se realiza consulta telefónica con el Fiscal en turno, Dra. Cavallero del MPA de la ciudad de Venado Tuerto, quien interiorizada de los pormenores del hecho, ordenó las medidas a seguir, quedando detenido e incomunicado el causante del hecho.

Fuente: Comisaría VI - Villa Cañas